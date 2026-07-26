중앙그룹 투자자들 “회계처리 의문”… 금감원에 감리 요청

“JTBC 등 5개사의 회계적절성 살펴달라” 요구

재무 위기 사태가 발생한 중앙그룹 계열사들의 채권 투자자들이 금융감독원에 회계 감리를 요청했다. 그룹 회계의 적절성을 들여봐달라는 것이다.

중앙일보·JTBC 사옥. 중앙그룹 제공

중앙그룹 투자자들의 변호인단은 26일 보도자료를 내 “24일 금감원에 JTBC·중앙홀딩스·다보중앙·콘텐트리중앙·메가박스중앙 5개사의 제무재표와 감사보고서에 대한 감리요구서를 냈다”고 밝혔다. 변호인단은 공시자료 등을 토대로 자금 흐름을 재구성한 결과, JTBC가 2023년부터 9차례에 걸쳐 발행한 신종자본증권 2260억원을 인수한 곳이 대부분 계열사이거나 계열사가 신용을 보강해준 특수목적법인(SPC)이었다고 설명했다.

변호인단은 특히 JTBC가 신종자본증권 2260억원을 회계에 ‘자본’으로 분류한 게 적정한지 의문이라고 지적했다. 이들은 “예컨대 2024년 다보중앙이 JTBC 신종자본증권 540억원을 인수했는데, 대금 중 400억원은 납입 당일 중앙홀딩스에서 차입한 돈이었고 이는 다시 홍정도 중앙그룹 부회장과 홍석현 중앙홀딩스 회장 개인 대여금과 콘텐트리중앙이 전자단기사채를 발행해 마련한 돈으로 조달됐다”고 설명했다.

이어 변호인단은 “총수 일가의 개인 자금과 계열사로부터 단기 차입금이 지주회사를 거쳐 JTBC의 자본이 된 셈”이라고 했다. 변호인단은 “결국 그룹 내부에서 돌린 자금으로 계상한 ‘장부상 자본’을 통해 자본잠식 상태를 가리고 개인들에게 채권을 판 게 아닌지 감리를 통해 확인해달라는 것”이라고 강조했다.

앞서 중앙그룹 투자자들은 13일 “JTBC는 회사채 발행 이전부터 사실상 완전자본잠식 상태였다”며 금융당국에 검사를 촉구한 바 있다. 이에 JTBC는 입장문을 내 “신종자본증권 발행 및 신종자본대출 실행과 관련해 기업회계기준에 따라 재무상황을 적절히 공시했고 자본시장법을 준수했다”고 반박했다.

중앙그룹 재무 위기 사태는 JTBC가 지난달 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언하면서 발생했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스 중앙에 이어 15일엔 사태의 진원지인 JTBC가 잇달아 회생절차 개시를 신청했다.