전국 폭염에 열대야까지…곳곳 소나기도 [오늘날씨]

아침 최저 22~26도, 낮 최고 28~37도

월요일인 27일 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지겠다. 열대야가 나타나는 지역도 많겠다. 수도권과 강원도, 충북을 중심으로는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 전역에 폭염주의보가 발효된 지난 26일 서울 명동 거리의 한 전광판에 폭염 주의 안내문이 나오고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 남부지방 낮 기온은 평년보다 높을 것으로 보인다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 특히 전남남동부와 경상권을 중심으로는 최고 체감온도가 38도 이상으로 오르는 극심한 더위가 예상되니 건강관리에 유의해야 한다.

이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 28~37도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 25도 △강릉 26도 △대전 26도 △대구 26도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 26도 △제주 27도다.

낮 최고기온은 △서울 33도 △인천 33도 △춘천 33도 △강릉 33도 △대전 34도 △대구 37도 △전주 34도 △광주 35도 △부산 35도 △제주 33도로 예상된다.

당분간 밤사이 기온이 25도 아래로 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

이날 늦은 새벽부터 저녁 사이 수도권과 강원도(중·남부동해안 제외), 충북북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 10~50㎜ △서해5도 5~20㎜ △강원내륙·산지 10~60㎜ △강원북부동해안 5~20㎜ △충북북부 5~20㎜이다.

소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 소나기가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무덥겠다.

소나기가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니, 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.