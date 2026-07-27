고영욱 "쿠팡 상하차 하라고?…본인들 앞가림이나 잘하라”

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그룹 룰라 출신 방송인 고영욱이 ‘택배 상하차라도 하라’는 댓글에 “본인들 앞가림이나 잘하라”며 불쾌감을 드러냈다.

고영욱은 지난 26일 자신의 인스타그램을 통해 “나에 대한 댓글이나 게시글을 보면 ‘징징대지 말고 쿠팡 상하차라도 하라’고 하는, 약속이나 한 듯 창의적이지도 않고 전혀 재미도 없는 말을 똑같이 반복하는 사람들이 꼭 있다”고 적었다.

이어 “다소 귀찮지만 한마디 하자면, 지능이 떨어지는 건지 내가 그간 했던 말들의 맥락을 제대로 이해하지 못한 모양”이라며 “난 법적으로 그 일을 할 자격이 되지 않고, 다행히 먹고사는 데는 지장이 없으니 내 걱정은 안 해도 된다”고 밝혔다.

그러면서 “날 참견할 아까운 시간에 부디 본인들 앞가림이나 잘하며 살아라”고 덧붙였다.

앞서 고영욱은 지난 1월 “정확히 13년 8개월 21일간 하릴없이 실업자로 보냈다. 사랑하는 우리 개들 사룟값 벌 방법은 없는 걸까”라고 적으며 근황을 전한 바 있다.

또 지난 13일에는 “한국에선 직업 구하긴 힘들 거 같으니 일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데 법적으로 가능하다면”이라고 적어 논란이 일었다. 이후 댓글을 통해 “법이 허락한다면”이라고 부연했다.

한편 고영욱은 2010년부터 2012년까지 미성년자들을 성폭행하거나 강제추행한 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다.

신상정보 공개·고지 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년을 함께 명령받았으며, 2015년 만기 출소했다. 청소년성보호법 등 관련 법령에 따라 성범죄자는 일정 기간 일부 직종에 취업이 제한될 수 있다.