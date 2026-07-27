민도희, 작품 공백기 근황…“카페 알바 구하는 중”

SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

배우 민도희가 작품 공백기 동안 아르바이트를 구하고 있는 근황과 함께 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’ 출연진과의 변함없는 우정을 전했다.

26일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 새 멤버로 합류한 민도희의 일상이 공개됐다.

이날 민도희는 집에서 구인·구직 사이트를 살펴보며 카페 아르바이트를 찾았다. 그는 직접 여러 카페에 전화를 걸어 근무 가능 여부를 문의했다.

민도희는 “카페에서 1년 3개월 정도 일한 경험이 있다”며 “마감 경험이 없는데 괜찮을까요?”라고 물었지만, 일부 매장에서는 마감 업무 경험이 없다는 이유로 채용이 어렵다는 답변을 받았다. 또 단기 근무를 희망하자 “오랫동안 일할 분을 찾는다”며 거절당하기도 했다.

계속된 불발 끝에 과거 함께 일했던 카페 사장에게 연락한 민도희는 “최근 뮤지컬이 끝나 다음 작품까지 시간이 남았다. 동네에서 아르바이트를 찾고 있는데 쉽지 않다”고 털어놨다. 이에 카페 사장은 “도희 님은 어디를 가도 잘할 것”이라며 응원의 말을 건넸다.

이를 지켜본 MC 신동엽은 “알아보는 사람이 많아 아르바이트를 하는 것도 쉽지 않을 텐데 대견하다”고 말했다.

민도희의 어머니도 딸의 공백기를 떠올렸다. 그는 “침체기가 오래 이어지면서 자존감이 많이 떨어졌었다”며 “일을 시작한 뒤 생기가 돌고 훨씬 좋아졌다”고 전했다.

방송에서는 ‘응답하라 1994’에서 함께 호흡을 맞춘 배우 김성균과 바로가 민도희의 집을 찾는 모습도 공개됐다.

바로는 “도희가 아르바이트를 한다는 이야기를 듣고 손호준 형이 속상해서 울었다”고 전했다. 이에 민도희는 “오랜만에 모인 자리에서 ‘알바하고 왔다’고 했더니 오빠가 ‘네가 왜 알바를 해야 하냐’며 울더라. 오빠가 우니까 나도 눈물이 났다”고 당시를 떠올렸다.

김성균은 “호준이가 네 연락이 안 돼 많이 걱정했다”며 “자기가 울어서 네가 상처받은 줄 알더라”고 전했다. 이에 민도희는 “당시 휴대전화를 바꾸느라 개통이 늦어졌는데, 확인해 보니 오빠들에게 부재중 전화가 많이 와 있었다”고 설명했다.

이어 민도희는 공백기 당시 어머니와 함께 지냈던 시간을 회상하며 “엄마도 제 눈치를 많이 보셨던 것 같다. 원래 같았으면 혼내셨을 텐데 제가 힘들어하는 걸 아니까 일부러 아무 말도 하지 않으셨다. 오히려 그게 더 힘들었다”고 말했다.

민도희의 어머니는 “일이 없어 너무 힘들어하는 모습을 보면서 배우 일을 그만해야 하나 고민하는 것 같았다”며 “방에서도 잘 나오지 않았고, 서로 눈치를 보며 지냈다”고 당시를 떠올렸다.