北 김여정, ARF ‘한반도 비핵화’ 성명에 “어리석은 망상의 발로”

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 총무부장은 27일 아세안지역안보포럼(ARF) 의장성명에 대해 “조선반도정세의 본질을 왜곡하고 그 ‘조선반도의 완전한 비핵화’를 운운하는 한심하기 짝이 없는 것”이라고 맹비난했다.

북한이 ‘전승절’로 기념하는 6·25 전쟁 정전협정 체결일에 맞춰 담화를 발표한 데에는 핵보유국 지위를 재확인하고, 국방력 강화를 통한 체제 결속 의도가 깔려있다는 분석이 나온다.

김여정 노동당 총무부장이 27일 아세안지역안보포럼(ARF) 의장성명에 대해 “조선반도정세의 본질을 왜곡하고 그 ‘조선반도의 완전한 비핵화’를 운운하는 한심하기 짝이 없는 것”이라고 맹비난했다. 조선중앙TV 캡처

김 부장은 이날 북한 대외 매체 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에 “조선민주주의인민공화국(북한) 헌법을 무시하고 그에 위배되게 미국이 선창하는 ‘비핵화’타령에 동조한 연단의 노골적인 적대적태도에 강한 불만을 표시하며 이를 가장 엄정한 수사적표현으로 단호히 규탄배격한다”고 밝혔다. 앞서 25일 발표된 ARF 의장 성명에서 인도·태평양 지역 외교장관들은 북한의 핵·미사일 프로그램을 우려하면서 유엔 안전보장이사회 결의 이행과 비핵화 및 대화를 촉구했다. 성명에는 지난해에 이어 “한반도의 완전한 비핵화” 표현이 포함됐다.

김 부장은 “국가헌법에 의해 영구고착된 조선민주주의인민공화국의 핵보유국지위를 법적구속력이 전혀 없는 문서장 하나로 변경시켜보려는 미국과 그 추종세력들의 행위는 부질없는짓에 지나지 않는다”며 “아세안지역연단이 진정으로 지역의 평화와 안전보장을 도모하는 협의체로서의 사명을 다하려면 미국의 어용나팔수로 도용되는 기회와 공간을 경계해야 할 것”이라고 지적했다. 이어 “이미 개념적으로나 실천적으로 그 의미를 완전히 상실한 ‘조선반도 비핵화’에 아직도 집착하는 것은 전략적 사고와 논리의 실패이며 우매하고 어리석은 망상의 발로”라며 “조선민주주의인민공화국의 핵능력은 순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것”이라고 강조했다.