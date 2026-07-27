대구시, 비슬산 폭포 사고에 ‘계곡∙하천’ 전방위 전수조사… 안전시설 확충

최근 대구 달성군 비슬산 상성폭포에서 한 중학생이 물에 빠지는 수난사고가 발생한 가운데, 대구시가 지역 내 주요 계곡과 하천을 대상으로 사흘간 대대적인 전방위 현장조사를 벌였다.
27일 대구시에 따르면 시는 지난 24일부터 주말 동안 재난안전기동대 7명, 산림재난예방점검단 17명 등 총 24명의 인력과 드론 2대를 투입해 동구∙달성군∙군위군 일대 계곡과 하천 16곳을 전수조사했다. 이번 조사는 지난 23일 발생한 비슬산 상성폭포 수난사고와 관련해 추경호 대구시장의 긴급 지시에 따라 추진됐다.
점검단은 현장에서 휴가철 물놀이 이용 실태와 위험 요인 등을 파악하는 한편, 방문객들을 대상으로 물놀이 안전수칙 안내문을 배부하는 등 안전 계도활동을 병행했다. 조사 결과 시는 현재 물놀이가 빈번하게 이뤄지고 있거나 향후 이용객이 몰릴 가능성이 높은 계곡∙하천 8곳을 우선 관리 대상으로 지정했다. 또한 시는 관할 구∙군과 협력해 이들 지역에 순찰체계를 구축하고, 안전 현수막 게첨과 인명구조함 설치 등 즉각적인 안전조치를 조속히 마무리할 방침이다.
아울러 수심이 깊은 구간이 포함돼 있거나 갑작스러운 우천 시 급류가 발생할 우려가 있는 취약 지역에 대해서는 중장기적인 상시 안전관리 체계를 구축하기로 했다. 구∙군과의 협의를 거쳐 관리지역 및 위험구역 지정, 안전관리요원 상시 배치, 폐쇄회로(CC)TV 설치 등을 추진하며, 이 과정에서 재난관리기금을 적극적으로 활용하는 방안도 검토 중이다.
대구시교육청도 수난사고 긴급대책회의 이후 각급 학교에 물놀이 안전 관련 가정통신문을 배포했으며, 학생들을 대상으로 물놀이 안전교육도 추진할 계획이다. 김상우 시 도시안전과장은 “시민들이 안전하게 계곡과 하천을 이용할 수 있도록 위험요인을 면밀히 점검하고, 필요한 안전조치를 신속히 추진해 수상 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.