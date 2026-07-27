최휘영 문체부 장관, ‘호프’ 극찬…“결말은 직접 보고 판단하시라”

최휘영 문화체육관광부 장관이 영화 ‘호프’를 관람한 뒤 호평을 남기며 개봉 11일 만의 300만 관객 돌파를 축하했다.

최 장관은 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “역대급 압도적 스케일의 한국형 SF 블록버스터 ‘호프’를 보고 왔다”며 관람 소감을 공개했다. 그는 “장장 156분간 손에 땀을 쥐며 이 여름의 무더위를 싹 날린 것만으로도 나는 매우 만족했다”고 적었다.

이어 “속도 위에 속도를 더해 질주하다가 좌로 돌고 우로 뻗치며 정신없이 어딘가를 향해 마구 달려 나가는데, 그 속에는 스펙터클한 액션과 스릴, 공포, 서스펜스, 괴수, 어드벤처, SF에다 블랙 유머의 부조리함까지 다양한 장르와 요소들이 ‘변검’처럼 수시로 얼굴을 바꿔가며 나타났다”며 “잠시의 방심도 허용하지 않더니 급기야 어느 순간 영화는 끝이 나고 엔딩 크레디트가 올라가고 있었다”고 평가했다.

영화 ‘호프’ 관람을 인증한 최휘영 문화체육관광부 장관. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

특히 관객 사이에서 다양한 해석이 나오고 있는 결말에 대해서는 “호불호가 엇갈린다는 마지막 결말은 직접 보고 판단해보시라”고 덧붙였다.

최 장관은 작품의 흥행에도 축하를 전했다. 그는 “‘곡성’, ‘황해’, ‘추격자’의 나홍진 감독이 10년 만에 선보인 신작이자 한국 영화 사상 최대 규모의 제작비가 투입된 작품”이라며 “개봉 11일 만의 관객 300만명 돌파를 큰 박수와 함성으로 축하드린다”고 밝혔다.

아울러 “나홍진 감독님과 열연을 펼쳐주신 황정민, 조인성, 정호연, 이상희, 음문석, 임현식, 황석정 배우 등 모든 출연진과 스태프 여러분, 아주 재미있고 멋진 영화를 선사해주셔서 감사하다”고 전했다.

지난 15일 개봉한 ‘호프’는 나홍진 감독이 ‘곡성’ 이후 10년 만에 내놓은 신작으로, 비무장지대 인근 외딴 마을에 정체불명의 외계 생명체가 등장하며 벌어지는 사건을 그린 한국형 SF 블록버스터다. 제작비 700억원 이상이 투입된 한국 영화 최대 규모의 프로젝트로도 주목받았다.

‘호프’[는 개봉 3일 만에 100만명, 5일 만에 200만명을 돌파한 데 이어 11일째인 25일 누적 관객 300만명을 넘어서며 흥행을 이어가고 있다.