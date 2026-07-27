친트럼프 극우셀럽 로라 루머, 우크라 지지로 180도 전환

젤렌스키 인터뷰하며 "러시아 선전에 속아넘어간 것 깨달았다"

미국 극우 정치평론가이자 친(親)트럼프 유명인사인 로라 루머(33)가 최근 "러시아의 선전에 속아 넘어갔다"며 경계를 촉구하면서 우크라이나에 우호적인 입장으로 급격히 선회했다.



'독립 언론인'으로 자처하는 루머는 최근 수년간 러시아-우크라이나 전쟁과 관련해 러시아 측 주장과 유사한 주장을 퍼뜨리면서 우크라이나 측을 비판하고 미국의 우크라이나 지원을 매우 강하게 반대해왔다.

지난 23일(현지시간) 로라 루머(오른쪽)가 우크라이나 수도 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽)과 인터뷰하고 있다. 우크라이나 대통령실 제공·AP연합뉴스

그러나 루머는 지난주에 우크라이나 수도 키이우로 출장을 가서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 인터뷰하면서 180도 방향전환을 했다.



루머의 젤렌스키 인터뷰는 키이우 현지시간으로 23일 마린스키궁에서 이뤄졌으며, 미국 동부 시간으로 24일 온라인 영상 플랫폼 '럼블'에서 약 45분 분량으로 공개됐다.



루머는 젤렌스키 대통령에게 "나는 내가 러시아 선전에 속아 넘어가서 우크라이나에 대해 사실이 아닌 여러 가지 것들을 믿게 됐다는 점을 깨닫게 됐다"며 그간 러시아를 이롭게 하는 발언을 해온 점에 유감을 표현했다.



트럼프 대통령은 이 인터뷰 본편이 공개되기 전날인 23일에 소셜미디어 트루스소셜에 인터뷰 트레일러 영상을 공유하면서 "아주 좋다!!!"며 루머의 태세전환을 적극 환영했다.

지난 26일 우크라이나 키이우에서 로라 루머(오른쪽)가 AP통신과 인터뷰하고 있다. AP연합뉴스

루머는 자신의 태세 전환에 대해 AP통신과 인터뷰도 따로 했다.



그는 우크라이나 동부전선 근방에서 현장 취재를 마치고 키이우로 복귀한 직후 26일 AP통신과 인터뷰를 하면서 "팟캐스터 한 명 말만 듣고 한 국가에 대한 당신의 의견이 좌지우지돼서는 안 된다. 스스로 사실들을 파악하면 된다"고 말했다.



그는 과거에 자신이 미국 소셜 미디어 사용이 금지돼 텔레그램을 쓰게 되면서 이를 통해 널리 공유되는 러시아 측 선전을 접하게 됐다고 전했다.



그는 자신이 우크라이나 전쟁에 대한 입장을 바꾸면서 트럼프를 지지하는 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력 내에서도 많은 사람의 의견이 바뀌고 있다고 강조했다.



루머의 AP통신 인터뷰는 당초 루머의 호텔 방에서 이뤄질 계획이었으나 키이우에 공습경보가 내려지면서 호텔 건물 지하 방공호로 장소가 옮겨졌다고 AP는 전했다.



루머는 행정부에서 공식 직책을 맡은 적은 없지만 트럼프 대통령의 의견에 상당한 영향을 미치는 것으로 알려진 인사다.

지난 23일 젤렌스키를 인터뷰하는 로라 루머. 우크라이나 대통령실·연합뉴스

AP통신에 따르면 루머는 젤렌스키 인터뷰 후에 트럼프 대통령과 전화 통화를 했다고 밝히면서 출장을 마치고 미국으로 귀국한 후에 트럼프 대통령을 만날 것으로 예상한다고 말했다.



미국 CNN 방송은 트럼프 행정부 고위 인사 2명을 익명으로 인용해 백악관 측이 루머가 우크라이나에 간 사실을 모르고 있었다고 전했다.



CNN에 따르면 루머가 미국에서 우크라이나로 가는 데는 도합 30시간이 걸렸으며, 특히 폴란드에서 키이우까지는 영공 탓에 기차를 타고 장시간 이동했다.



미국 ABC뉴스에 따르면 젤렌스키 대통령은 오는 28일에 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만날 예정이다.



젤렌스키 대통령은 같은 날 린지 그레이엄(공화·사우스캐롤라이나) 미국 연방상원의원의 워싱턴DC 장례식에도 참석할 예정이다.



그레이엄 의원은 생전에 우크라이나 지원의 필요성을 강조해왔다.



루머는 다음 주에 젤렌스키 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나기로 했고 미국 의회가 러시아에 대한 추가 제재를 논의키로 한 점을 AP통신에 언급하면서 "우크라이나에 분위기가 좋다"고 말했다.

<연합>