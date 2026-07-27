인천환경공단, AI 활용 보고문서 검증 행정업무 혁신 가속화

인천환경공단이 행정업무의 인공지능(AI) 대전환을 선도하고 있다. 정보 유출 위험이 원천 차단된 ‘오픈소스 기반 자체 AI 행정 챗봇 서비스’를 연내 선보일 예정이다.

인천환경공단은 27일 문서 품질 향상을 위해 전국 공공기관 최초로 ‘AI 활용 보고문서 사전 검증’ 제도를 전면 시행한다고 밝혔다. 결재 상신 전 챗GPT, 클로드 등 범용 AI로 공단 내 생산되는 모든 문서의 내용과 구조 적정성을 미리 살펴보는 시스템이다.

연장선에서 공단은 제도의 안정적인 정착을 위해 ‘문서 자동검증 표준 프롬프트’ 가이드를 자체 제정했다. 직원들은 관련 규정 위반, 논리적 오류, 개인정보 포함 여부 등을 신속히 검토받아 만일의 사고를 예방할 수 있다. 하반기에는 고성능 AI 서버의 선제 도입으로 처리 속도를 한층 높일 방침이다.

공단은 방류수 수질예측 시스템 고도화 및 지능형 안전관리 기술 실증 등 스마트 혁신의 체질 개선에도 박차를 가하고 있다. 김성훈 인천환경공단 이사장은 “행정의 신뢰도와 업무 효율성을 획기적으로 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.