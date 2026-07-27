소지섭, '김부장' 팀에 순금 쐈다…"어려울 때 팔아 쓰시길"

배우 소지섭이 주연작인 SBS 금토드라마 '김부장' 출연진과 스태프에게 금을 선물해 화제다.

지난 26일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 소지섭이 '김부장' 배우와 스태프들에게 전달한 순금 인증 사진이 올라왔다.

배우 소지섭이 주연작인 SBS 금토드라마 '김부장' 출연진과 스태프에게 금을 선물해 화제다. SBS, 온라인 커뮤니티

공개된 사진에는 전용 케이스에 담긴 순금과 소지섭이 준비한 감사 메시지가 담겼다.

메시지에는 "이번 작품을 함께하며 큰 감동과 행복을 느꼈다. 언제나 묵묵히 각자의 자리에서 '김부장'을 빛내준 여러분께 감사드린다. '김부장' 소지섭 드림"이라고 적혔다.

한국거래소에 따르면 현재 순금 한 돈(3.75g)은 약 71만원 수준이다.

소지섭의 금 선물은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난해 넷플릭스 드라마 '광장' 촬영 후에도 배우와 스태프들에게 금 한 돈씩을 선물한 바 있다.

당시 소지섭은 인터뷰를 통해 주인공을 맡기 시작한 뒤 작품이 끝날 때마다 배우와 스태프에게 감사의 선물을 전해왔다고 밝혔다.

그는 "예전에는 다른 것도 많이 드렸는데 협찬인 줄 아시더라. 금은 협찬도 안 되니까 진심으로 준비했다"고 전했다.

그러면서 "요즘 (사는 게) 어렵지 않냐. 금은 나중에 팔아서 쓸 수도 있는 물건"이라며 "세상이 어려워지면 팔아서 보태라는 의미였다"고 덧붙였다.

한편 '김부장'은 특수요원 출신 김부장이 친구들과 함께 납치된 딸을 찾아나서는 과정을 그린 액션물이다. 지난 25일 최종회 시청률 23.0%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 막을 내렸다.

<뉴시스>