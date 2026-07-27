정형돈, '무도' 회의적이지만…뉴질랜드 편 대박은 내 덕?

방송인 하하가 '무한도전'에 김태호 PD가 합류하게 된 이유를 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '하하 PD HAHA PD'에는 '무한도전 VS ㅈㄸㄸ원정대'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'하하 PD HAHA PD'. 유튜브 캡처

하하는 "사실 '무도' 형이랑 내가 만든 것"이라고 했고, 정형돈은 "난 전혀 아니라고 생각한다"고 했다.

하하는 "뉴질랜드는 갔는데 근데 그게 거의 마지막 방송이었다"고 했다.

그러면서 "원래 우리를 맡았던 PD가 못하겠다고 하고 후배한테 넘긴 거다. 그 후배가 태호 형이다. 태호 형이 두 달만 하고 아니면 포기하기로 했던 거다"고 덧붙였다.

또 "여름에 겨울 그림 만들어보자 해서 뉴질랜드로 갔는데 우리가 계획했던 게 다 잘 안 됐다. 그래서 호숫가 앞에서 원래 없는 건데 롤링페이퍼를 했다"고 회상했다.

아울러 "롤링페이퍼에서 형과 나와의 관계에 대해 '리얼버라이어티'라는 이름이 붙었다"고 했다.

정형돈은 "사실 없는 말은 아니다"고 동의했다.

하하는 "(그렇게) 연장이 됐고 그 다음부터 명수형, 홍철이가 막 날아다녔다"고 했다.

정형돈은 "롤링페이퍼를 내가 하자고 했다"며 "재석이형이 잘 살렸다. 재석이형이 살렸다고 본다"고 했다.

<뉴시스>