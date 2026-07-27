권영진 '원내대표 멱살' 논란 일파만파…지도부 "자진탈당 권유"

정점식 "사감 잊고 책무 다하겠다" 입장에도 당내 '강경 조치' 요구 계속

權, 鄭 찾아와 "제 언행 잘못" 사과…취재진 '탈당' 질문엔 답변 안해

국민의힘 권영진 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 기준에 불만을 제기하며 정점식 원내대표를 찾아와 고성 항의하고 멱살을 잡은 사건이 정 원내대표의 '관용' 제스처에도 27일 일파만파 확산하는 모습이다.



국민의힘 최고위원회가 권 의원에게 자진 탈당을 권유하고, 받아들이지 않으면 중앙윤리위원회를 통한 징계 절차에 나서겠다고 밝히면서다.

국민의힘 정점식 원내대표가 지난 23일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 오전 최고위 전 기자들과 만나 권 의원의 이른바 '멱살잡이' 논란에 대해 "지난 사감을 모두 잊고 국민의 삶과 대한민국의 정상화를 위해서 원내대표로서의 책무를 다해나가겠다"고 말했다.



당 안팎에서 이번 사태가 당 기강 문제와 직결된 만큼 권 의원에 대한 강경한 조치를 요구하는 목소리가 잇따랐으나, 정 원내대표가 공개 사과한 권 의원에 대해 관용의 입장을 밝힌 것으로 풀이된다.



정 원내대표는 "지난주 불미스러운 일로 인해 국민과 당원들께 심려를 끼쳐드려 송구하게 생각한다"며 "그렇지만 지난주 일은 제 개인 문제가 아니라 보수 대표 정당인 국민의힘의 문제다. 이번 일이 보수의 품격과 당의 질서를 바로잡는 계기가 돼야 한다고 생각한다"고 강조했다.



그러나 당 지도부는 이날 권 의원에 대해 자진 탈당을 권유하기로 의견을 모았다. 나아가 이에 응하지 않으면 제명을 포함한 최고 수준의 징계가 필요하다는 데 공감대를 이뤘다고 발표했다. 정 원내대표는 권 의원 사태를 논의할 때 자리를 이석했다고 한다.



박성훈 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 "비공개회의에서는 이견 없이 이번 사안이 엄중하고 강력히 처벌해야 한다는 데 공감대를 이뤘다"고 밝혔다.



당 지도부 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "권 의원에게 자진 탈당 결단을 요청하기로 최고위가 의결했다"며 "탈당 결정을 하지 않으면 빠르게 징계 절차를 개시하기로 합의한 것"이라고 전했다.



이번 사태 이후 원내부대표단을 비롯해 당 안팎에서는 권 의원 징계는 물론이고 사실상 자진 탈당을 요구하는 강경한 목소리가 분출했다.



당권파인 조광한 최고위원은 이날 최고위에서 '맹자'에 나오는 '무수오지심 비인야((無羞惡之心 非人也·부끄러워하는 마음이 없으면 사람이 아니다)' 구절과 함께 과거 논란 발생 때 자진 탈당을 했던 사례를 거론, "이번에도 본인의 잘못된 행동으로 당의 명예를 실추시키고 국민께 상처를 남겼다면 대국민 사과와 함께 진정으로 책임지는 자세가 필요하다"고 말했다.



원외당협위원장 40여명도 이날 오전 여의도 중앙당사에 권 의원 징계 요청서를 제출하고 "윤리위의 즉각적인 조사 개시와 일벌백계 차원의 엄정한 최고 수준 중징계 처분을 강력 요청한다"고 밝혔다.



앞서 권 의원은 당 소속 의원 전원이 있는 단체대화방에 이번 사태에 대한 사과 입장을 밝히고 대구시당위원장직과 국회 행정안전위원회 간사직을 맡지 않겠다고 밝힌 데 이어, 이날 오전에는 사태 발생 나흘 만에 정 원내대표를 직접 찾아와 사과했다.



권 의원은 10여분 간 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 "제 언행은 이유를 불문하고 제 부족함이고 잘못된 것"이라며 "정 원내대표께서 사과를 흔쾌히 받아주셨다"고 전했다.



그는 "이번 일은 너무나 큰 실수였다. 아직도 내가 '인격적으로, 정치적으로 멀었구나' 생각했다. 주말 중 거의 잠을 (이루지 못했다)"며 울컥하는 모습을 보이기도 했다.



다만 '탈당'을 생각하는지 묻는 말에는 "이 정도로 하겠다"고 말을 아꼈다.



당내에서는 이번 사태가 '당 기강'과 연관된 만큼 엄정한 조치가 필요하다는 공개적인 의견이 쏟아져 나오고 있으나, 일각에서는 선처를 해야 한다는 목소리도 있다.



경남 4선 김태호 의원은 페이스북 글에서 "폭력은 어떤 이유로든 정당화될 수 없고 책임은 반드시 져야 한다. 그러나 공당의 목적은 사람을 응징하는 데 있는 게 아니라 무너진 규범을 회복하는 데 있다"며 "잘못된 사람에게 상응하는 처벌을 가하는 데 초점을 두는 '응보적 정의'보다 잘못으로 인해 훼손된 관계와 공동체 신뢰를 어떻게 복원할지를 더 중요하게 생각하는 '회복적 정의'가 필요하다"고 말했다.

<연합>