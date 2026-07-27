이지아, 여유로운 일상 공개…‘47세 동안 미모’

사진=이지아 SNS

배우 이지아가 여유로운 일상을 공개하며 변함없는 동안 미모를 뽐냈다.

이지아는 27일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 설명 없이 여러 개의 이모지와 함께 사진과 영상을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 이지아는 검은색 반팔 티셔츠에 파란색과 흰색 체크무늬 스커트를 매치해 편안하면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다. 여기에 독특한 디자인의 선글라스를 포인트로 더하며 감각적인 패션 센스를 드러냈다.

사진과 영상에는 계단을 오르거나 전시 공간으로 보이는 장소를 여유롭게 거니는 이지아의 모습이 담겼다. 카메라를 향해 환한 미소를 짓는가 하면 자연스러운 일상을 즐기는 모습으로 시선을 사로잡았다.

특히 화장기 없는 자연스러운 얼굴과 보정 없는 일반 카메라에도 돋보이는 동안 비주얼이 눈길을 끌었다. 최근 달라진 비주얼로 화제를 모았던 것과 달리 한층 자연스럽고 우아한 분위기를 되찾은 모습으로 팬들의 관심을 모았다.

앞서 이지아는 최근 영화 ‘호프’ VIP 시사회에 참석해 화제를 모은 바 있다. 당시 달라진 비주얼로 이목을 집중시켰던 그는 이번 근황을 통해 변함없는 미모를 다시 한번 입증했다.

한편 이지아는 2024년 JTBC 드라마 ‘끝내주는 해결사’ 이후 차기작을 검토 중이다.