에데나 이욱 대표, 9월 하버드대 개최 금융 및 AI 서밋 연사 참여

금융 IT 인프라 기업 에데나(EDENA)의 이욱 대표가 오는 9월 19일 미국 매사추세츠주 케임브리지 하버드대학교에서 열릴 예정인 ‘머니 인 포커스 서밋(Money In Focus Intelligence, Innovation & Investments Summit I Harvard)’에 연사로 참여한다고 전했다.

마르베야 AI(Marbella AI)와 글로벌 미디어 플랫폼 머니 인 포커스(Money In Focus)가 공동 주관하는 이번 행사는 글로벌 자본시장과 인공지능(AI), 디지털 자산, 차세대 금융 인프라 등을 주제로 진행될 예정이다.

행사 공식 홍보물에는 이욱 대표가 ‘주요 연사(Featured Speakers)’로 소개됐다. 브리트니 카이저 알파톤 캐피탈 CEO, 채닝 페러 브레보 미주 CEO, 에밀리 나이트 디 엔진 CEO 등 금융과 기술, 투자 분야 관계자들도 연사 명단에 포함됐다.

에데나는 이번 행사에서 기존 금융 시스템과 디지털 자산 인프라를 연계하는 기술과 해외 사업 계획을 소개할 예정이다. 회사 측은 글로벌 금융 소프트웨어 기업 실버레이크 엑시스(Silverlake Axis)와의 합작법인 설립 및 기술 협력을 기반으로 관련 사업을 추진하고 있다고 설명했다.

에데나에 따르면 핵심 기술인 ‘EID(Edena Interface Device)’는 금융기관의 기존 코어 전산망 변경을 최소화하면서 분산원장 기반 시스템과 연동할 수 있도록 설계된 라우팅 스위치다. 금융기관 내부 통신망에 연동해 실시간 승인과 분산원장 기반 정산을 지원하는 기관용 금융 인프라라고 회사 측은 밝혔다.

이욱 대표는 “이번 하버드 서밋은 에데나의 EID와 EDENA Nexus 인프라가 단순한 기술적 시도를 넘어, 글로벌 메인프레임 은행들과 빅테크가 수용 가능한 차세대 엔터프라이즈 결제·정산 표준임을 입증하는 자리가 될 것”이라며 “실버레이크 엑시스의 137개 글로벌 은행망을 기반으로 아시아를 넘어 중동, 아프리카로 확장되는 크로스보더 자본 유통망과 RWA(실물연계자산) 유통 파이프라인의 완성된 청사진을 발표하겠다”고 말했다.

한편, 에데나코리아는 이번 서밋 참가를 계기로 국내 금융기관들과 EID 노드 참여와 실물연계자산(RWA) 해외 유통을 위한 협의를 이어갈 계획이라고 밝혔다.