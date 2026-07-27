자외선 차단은 기본, 톤업·진정까지…선케어도 ‘맞춤형’ 경쟁 [트렌드]

스틱부터 로션·쿨링까지…세분화되는 '맞춤형 선케어' 시장

남성 전용부터 골프·러닝 맞춤형까지…선케어도 라이프스타일 따라 진화

한여름 폭염과 강한 자외선이 이어지면서 선크림 시장이 빠르게 진화하고 있다. 과거 자외선 차단지수(SPF)만 따져 제품을 선택했다면, 최근에는 피부 고민과 사용 환경에 맞춰 제형과 기능을 선택하는 ‘맞춤형 선케어’가 새로운 뷰티 트렌드로 자리 잡고 있다.

선케어 시장 경쟁이 치열하다. 스틱과 로션, 젤 등 제형 다양화는 물론 톤업·진정·보습·워터프루프 기능을 결합한 멀티 제품이 잇따라 출시되고, 남성용과 스포츠 특화 제품까지 등장하면서 소비자의 피부 고민과 사용 환경을 겨냥한 세분화 경쟁이 본격화되고 있다. 클립아트코리아 제공

27일 뷰티 업계에 따르면 선크림 시장의 경쟁 축이 자외선 차단지수(SPF)에서 ‘맞춤형 기능’으로 이동하고 있다. 스틱과 로션, 젤 등 제형 다양화는 물론 톤업·진정·보습·워터프루프 기능을 결합한 멀티 제품이 잇따라 출시되고, 남성용과 스포츠 특화 제품까지 등장하면서 소비자의 피부 고민과 사용 환경을 겨냥한 세분화 경쟁이 본격화되고 있다. 덧바르기 쉬운 스틱형과 촉촉한 로션 제형, 민감한 피부를 위한 진정 기능 제품들이 인기를 끌고 있으며, 소비자의 라이프스타일에 맞춘 기능 차별화 경쟁도 치열해지고 있다.

애경산업의 바세린은 여름철 물놀이와 캠핑, 스포츠 등 야외활동을 겨냥한 ‘모이스처 워터프루프 선크림’을 선보였다. 이 제품은 SPF50+, PA++++의 강력한 자외선 차단 효과와 함께 물과 땀에도 쉽게 지워지지 않는 워터프루프 기능을 갖춘 것이 특징이다. 식품의약품안전처의 지속내수성 기능성 보고를 완료했으며 히알루론산과 바세린 보습 포뮬러를 적용해 자외선 차단과 보습을 동시에 제공한다. 피부자극 테스트를 완료해 온 가족이 함께 사용할 수 있도록 했다.

애경산업 바세린 ‘모이스처 워터프루프 선크림’. 애경산업 제공

휴대성과 사용 편의성을 앞세운 스틱형 선케어도 시장을 이끌고 있다. 비건 뷰티 브랜드 프레비츠는 ‘에어핏 선 피니싱 스틱 01 퓨어 바이올렛’을 올리브영 주요 오프라인 매장 50곳으로 판매처를 확대했다. 제품은 SPF50+, PA++++ 자외선 차단 기능과 함께 바이올렛 컬러 코렉팅 효과를 적용해 피부톤을 자연스럽게 보정하며 메이크업 위에도 덧바를 수 있도록 설계됐다.



최근엔 피부를 넘어 두피까지 케어하는 제품도 인기다. 아모레퍼시픽의 두피 전문 브랜드 라보에이치는 지난 5월 두피와 모발을 위한 전용 선케어 라인 ‘UV프로텍터365’를 출시했다. SPF50+, PA+++의 자외선 차단 기능과 함께 UVA·UVB는 물론 초미세먼지와 적외선까지 차단하는 4중 보호 기능을 적용했으며, 히알루론산과 마데카소사이드, PDRN, 시카 성분을 담아 자외선으로 자극받은 두피 보습과 진정을 돕는다고 회사 측은 설명했다.

한국콜마는 최근 식품의약품안전처로부터 국내 최초로 두피 자외선 차단 기능을 인정받은 ‘스칼프 선에센스’를 개발했다. 기존 자외선 차단제의 끈적임과 모발 뭉침 문제를 개선해 에센스처럼 가볍게 사용할 수 있도록 했으며, 자외선으로 인한 두피 염증과 모낭 손상 등을 예방할 수 있도록 두피 선케어 시장 공략에 나섰다.

프롬랩스는 여름철 자외선과 열로 인해 손상되기 쉬운 모발을 보호하기 위한 ‘단백질 흡착 트리트먼트 스프레이’를 선보이며 헤어 케어 시장 공략에 나섰다. 모발 건조와 변색을 유발하는 원인인 ‘열 및 자외선 보호’ 임상을 완료해 여름철 효과적인 헤어관리에 초점을 맞췄다.

아모레퍼시픽 라보에이치 선케어 라인 ‘UV프로텍터365’. 아모레퍼시픽 제공

남성 전용 선케어 시장도 빠르게 성장하고 있다. 오브제는 대표 제품인 ‘포어 제로 오일 선스틱’이 출시 1년 만에 누적 판매량 120만 개를 돌파한 데 이어 선스틱 라인업을 확대했다. 피지와 유분 관리에 특화된 기존 제품에 더해 야외 스포츠를 위한 ‘액티브 스웨트프루프 선스틱’과 자연스러운 피부 표현을 돕는 ‘내추럴 톤업 선스틱’을 추가하며 상황별 선택지를 넓혔다. 최근 남성들 사이에서도 선케어가 일상적인 자기관리 루틴으로 자리 잡으면서 번들거림 개선, 땀에 강한 지속력, 자연스러운 톤 보정 등을 원하는 수요가 증가한 데 따른 전략이다. 오브제는 올리브영과 무신사 등 온·오프라인 유통망을 확대하며 남성 선케어 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

메이크업 기능을 강화한 선크림도 꾸준한 인기다. 에스쁘아는 대표 제품인 ‘워터 스플래쉬 선크림’ 라인을 리뉴얼하며 소비자의 피부 고민에 맞춘 4종으로 라인업을 확대했다. 새롭게 출시된 ‘탠 글로우’는 자연스럽게 태닝한 듯한 피부를 연출하는 톤다운 선크림이며, ‘퀵 수딩’은 녹차잎추출물과 자일리톨 등을 담아 열 자극으로 민감해진 피부를 진정시키는 로션 타입 제품이다.

기존 ‘톤업 래스팅’은 워터프루프 기능과 장시간 톤업 효과를 강화했고, ‘세라마이드’는 메이크업 베이스 기능과 함께 적외선과 블루라이트까지 차단하는 멀티 프로텍션 기능을 적용했다. 피부 표현과 메이크업 지속력까지 고려한 제품으로 진화한 것이다.

민감성 피부를 위한 더마 선케어도 확대되고 있다. 동국제약 마데카21은 ‘테카 솔루션 수딩 선크림’을 새롭게 출시했다. 이 제품에는 동국제약의 핵심 성분인 TECA와 병풀추출물을 담아 피부 진정 기능을 강화했다. 사용 후 피부 온도를 4.4℃ 낮춰주는 쿨링 효과를 구현했으며 워터리 제형으로 여러 번 덧발라도 부담이 적고 백탁 현상을 최소화한 것이 특징이다.

파마리서치의 리쥬란코스메틱도 피부 재생 성분을 앞세운 선케어 제품군을 운영하고 있다. 대표 제품 ‘UV 프로텍션 크림’과 ‘UV 프로텍션 밤’은 SPF50+의 자외선 차단 기능과 함께 독자 성분인 DOT® c-PDRN을 적용해 자외선으로 자극받은 피부 컨디션 관리에 초점을 맞췄다.

사진 = 몽클로스 제공

립밤 등을 중심으로 시작된 키링형 제품 인기가 선케어까지 영역을 넓히고 있다. 몽클로스는 최근 키링형 ‘PDRN 수분 선 크림’을 선보였다. 35㎖의 미니 사이즈에 키링 구성을 적용해 언제 어디서나 덧바르기 쉽고, 기내 액체류 반입 기준에도 맞춰 여행용으로 활용도를 높였다. 병풀 유래 PDRN과 세라마이드, 시카 성분 등을 담아 자외선 차단과 피부 보습·진정 기능을 함께 제공하는 것이 특징이다.

지난달에는 KPGA 투어 하나은행 인비테이셔널 공식 후원사로 참여해 ‘PDRN 수분 선 크림’ 맞춤형 ‘비스포크 샴푸 세트’를 협찬하기도 했다. 장시간 자외선에 노출되는 골프 특성을 고려해 라운드 전 자외선 차단과 경기 후 두피·모발 관리까지 아우르는 웰니스 케어를 제안한 것이다. 앞서 러닝 행사에서도 선케어와 헤어케어 루틴을 소개했던 몽클로스는 골프와 러닝 등 다양한 야외 스포츠로 웰니스 마케팅을 확대하고 있다.

업계에서는 이처럼 선케어 시장이 세분화되는 배경으로 기후 변화와 소비자 라이프스타일 변화를 꼽는다. 폭염이 길어지고 자외선 노출 시간이 늘어나면서 선크림을 하루에도 여러 번 덧바르는 소비자가 증가했고, 이에 따라 끈적임을 줄인 텍스처와 휴대성, 메이크업 호환성, 피부 진정 효과는 물론 스포츠 활동과 남성 피부 특성까지 고려한 제품이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다는 분석이다.

뷰티업계 관계자는 “이제 소비자들은 단순히 자외선을 차단하는 제품보다 자신의 피부 타입과 활동 환경, 라이프스타일에 맞는 선케어 제품을 선택하는 경향이 강해지고 있다”며 “앞으로도 제형과 기능을 더욱 세분화한 맞춤형 선케어 제품 출시가 이어질 것”이라고 전망했다.