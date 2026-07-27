축구협회장 선거인단 1만명으로 늘어난다… K-축구 혁신위 뜻모아

기존 300명 이내이던 대한축구협회 회장 선거인단이 1만명 이상으로 대폭 확대된다.

K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)는 27일 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 박지성 공동위원장 주재로 4차 회의를 열고, 선거인단을 1만 명 규모로 확대하기로 뜻을 모았다.

박지성 K축구 혁신위원회 공동위원장이 27일 서울 종로구 국립현대미술관 회의실에서 열린 'K축구 혁신위원회 4차 회의'를 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

박 위원장은 이날 2시간가량 비공개로 열린 회의 직후 브리핑에 나서 “대한체육회의 선거인단 개편안을 기반으로 프로, 실업, 대학, 승강제 리그 구성원 등을 추가해 축구협회 실정에 맞게 조정하는 방안을 논의 중”이라며 “이 경우 권고하게 될 선거인단 규모는 1만명 이상이 될 것으로 예상한다”고 밝혔다. 이어 “개편안의 근거 조항이 되는 대한체육회 회원종목단체 규정 개정 절차를 8월까지 마무리하기로 했다”고 설명했다.

현재 대한체육회 회원종목단체 규정은 회장 선거인단을 ‘300명 이내’로 제한하는 간선제를 원칙으로 해 축구협회장 선거에 그동안은 시·도 축구협회와 전국연맹 임원, 일부 지도자와 선수, 심판 등 극히 제한된 인원만으로 선거인단으로 참여할 수 있었다.

혁신위는 선거의 대표성과 공정성을 확보하기 위해 프로부터 실업, 대학, 하부 승강제 리그 구성원에 이르기까지 현장을 지탱하는 수많은 축구인의 목소리를 선거에 폭넓게 반영하겠다는 구상이다.

박 위원장은 “(선거인단이 )기존 규모에서 대폭 늘어나는 만큼 아무래도 선수와 지도자 등 현장의 비중이 많이 증가할 것”이라면서 “선거 방식에서는 전자투표 등 여러 방안 도입을 생각하고 있다. 예산 문제도 있고, 합리적으로 어떤 방안이 좋을지 더 이야기를 나눠야 할 것 같다”고 설명했다.

한편, 혁신위는 앞선 세 차례의 회의 동안 구체적인 발언자가 명시된 회의록을 작성하지 않은 것으로 알려져 일각에서 ‘밀실 행정’을 답습한다는 비판이 제기되기도 했다. 이에 대해 박 위원장은 “구체적인 발언 내용이 담긴 회의록이 언론에 공개될 경우 상황을 악화시킬 소지가 있다”며 "“그런 부분에서 협회를 보호하기 위한 측면도 존재한다고 생각한다”고 밝혔다.