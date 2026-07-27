폭염 위기경보 '심각' 격상…중대본 가동

행정안전부는 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고 중앙재난안전대책본부를 가동한다고 밝혔다.
중부지방을 끝으로 장마가 종료되면서 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지는 등 무더위와 열대야가 당분간 이어질 것으로 전망되는 데 따른 조처다.
윤호중 행안부 장관은 중대본 가동에 따라 관계기관과 지방정부에 국민 생명과 안전을 최우선으로 두고 현장을 중심으로 대응에 나서달라고 지시했다.
특히 쪽방촌 주민과 노숙인 등 폭염 취약계층에 대한 예찰을 강화하고 야외작업장 등 폭염에 취약한 사업장에서 폭염 안전 수칙이 지켜지는지 점검할 것을 강조했다.
아울러 누구든지 무더위쉼터를 이용할 수 있도록 실태를 점검하고, 축산농가와 양식업계 등에 폭염 예방시설 보급을 지원할 것을 주문했다.
윤 장관은 "햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취해야 한다"면서 "폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 행동 요령을 실천해주길 바란다"고 말했다.
<연합>