폭염 위기경보 '심각' 격상…중대본 가동

행정안전부는 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고 중앙재난안전대책본부를 가동한다고 밝혔다.



중부지방을 끝으로 장마가 종료되면서 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지는 등 무더위와 열대야가 당분간 이어질 것으로 전망되는 데 따른 조처다.

27일 오전 경남 밀양시 밀양아리랑시장 주변에서 물안개 분사 장치(쿨링포그)가 작동되고 있다. 연합뉴스

윤호중 행안부 장관은 중대본 가동에 따라 관계기관과 지방정부에 국민 생명과 안전을 최우선으로 두고 현장을 중심으로 대응에 나서달라고 지시했다.



특히 쪽방촌 주민과 노숙인 등 폭염 취약계층에 대한 예찰을 강화하고 야외작업장 등 폭염에 취약한 사업장에서 폭염 안전 수칙이 지켜지는지 점검할 것을 강조했다.



아울러 누구든지 무더위쉼터를 이용할 수 있도록 실태를 점검하고, 축산농가와 양식업계 등에 폭염 예방시설 보급을 지원할 것을 주문했다.



윤 장관은 "햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취해야 한다"면서 "폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 행동 요령을 실천해주길 바란다"고 말했다.

<연합>