과기부·AMD AI 반도체 협력 맞손…AMD GPU와 국산 NPU 연계

정부가 글로벌 반도체 기업 AMD와 손잡고 국내 인공지능(AI) 우수 연구센터를 설립하는 등 개방형 AI 컴퓨팅 생태계 구축에 나선다.

과학기술정보통신부는 AMD와 ‘AI 반도체 생태계 협력에 관한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 27일 밝혔다. 과기정통부는 23일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사에서 이번 협약을 체결했다. 협약식에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)가 참석했다.

이번 협약은 AMD의 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장(GPU)와 국산 AI 반도체(NPU)를 연계하는 이기종 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하고, 국내 AI 반도체 생태계 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

최근 글로벌 반도체 시장이 고비용 GPU 중심 컴퓨팅 구조에서 벗어나 CPU, NPU 등 다양한 연산장치를 서비스 특성과 비용 효율에 맞게 결합하는 이기종 컴퓨팅 인프라로 전환되고 있는 추세에 맞춘 것이다.

차세대 AI 반도체로 불리는 NPU는 학습·추론 모두를 할 수 있는 GPU와 비교해 범용성이 떨어진다. 다만 저전력으로 높은 추론 성능을 낼 수 있어 고비용 구조의 GPU 중심 AX(인공지능 전환) 한계를 넘어설 수 있는 인프라로 평가받는다.

배경훈 부총리는 “AMD와의 협력을 통해 국내 AI반도체 생태계의 경쟁력을 높이고, 글로벌 AI 컴퓨팅 인프라 변화에 대응하는 새로운 협력 모델을 만들어 갈 수 있을 것”이라고 말했다.