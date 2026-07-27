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‘사의표명설’ 정성호 “심각한 수면장애”…박지원 “죽더라도 대통령 성공시켜야”

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안경준 기자 eyewhere@segye.com
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정성호 법무부 장관이 국회 법제사법위원회에 출석해 자신의 사의표명설을 두고 “새 술은 새 부대에 담아야 한다”고 말하면서도 대통령에게 사의를 표명할 계획인지에 대해서는 명확한 답변을 피했다. 이에 더불어민주당 박지원 의원은 정 장관에게 ‘검찰개혁을 마무리 해달라’고 요구했다.

 

정 장관은 27일 국회 법사위 전체회의에서 박 의원의 거취 관련 질문에 “10월 2일 공소청과 중대범죄수사청이 출범하면 검찰개혁의 95%는 달성됐다고 본다”며 “큰 틀에서 검찰개혁이 대부분 완료됐기 때문에 새 술은 새 부대에 담아야 한단 생각을 보완수사권 폐지 발표 전부터 생각 해왔다”고 말했다.

 

정성호 법무부 장관이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석, 생각에 잠겨 있다. 뉴스1
정성호 법무부 장관이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석, 생각에 잠겨 있다. 뉴스1

정 장관은 이어 “최근에는 건강 상태가 매우 좋지 않다”며 “수개월 동안 상당히 심각한 수면장애가 있고, 다른 개인적인 문제도 있어 대통령 주변에 계신 분들과도 많이 의논해 오던 차였다”고 밝혔다. 이에 박 의원은 “건강이 금년 말까지는 견딜 수 있다”며 “죽더라도 대통령을 성공시키고 죽는 자세가 측근한테 필요하다. 모두 출범시키고 나가달라”고 했다.

 

국민의힘 윤상현 의원이 “대통령이 해외에서 돌아오면 사퇴 의사를 전하겠다는 게 입장이냐”고 묻자 정 장관은 “대통령께서 해외 출장 중인데 관련해 말씀드리는 것은 적절하지 않은 것 같다”며 즉답을 피했다. ‘새 술은 새 부대에 담아야 한다’는 발언의 의미를 재차 묻는 말에 “장관의 거취는 장관 임의대로 할 수 있는 것이 아니다”라며 “정부 안에서의 책임도 있기 때문에 여러 가지 많은 고민을 하고 있다”고 답했다.

 

정 장관은 보완수사권 폐지와 관련한 견해에 대해 “정부의 기본 원칙이 보완수사권 폐지라는 점이 선언된 상황에서 국민이 불안하지 않고 피해자 보호에 소홀하지 않도록 잘 보완됐으면 좋겠다는 입장을 밝혀왔다”고 강조했다.

 

정 장관은 앞서 회의 출석 전 기자들과 만나 사의표명설과 관련해 “대통령께서 국익을 위해 외국에 가 계신데 그런 얘기를 하는 것은 적절치 않다”고 말을 아꼈다. 이어 이재명 대통령에게 직접 사의를 표명했는지, 귀국 후 사의를 밝힐 것인지 등을 묻는 말에도 답변하지 않았다.

안경준 기자

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