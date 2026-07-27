‘폭염 속 아이스 아메리카노 한 잔?’…부정맥 키우는 탈수 유의해야

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 발효된 가운데 대표적인 더위 질환이 온열질환뿐만 아니라 부정맥 등 심장질환에 대한 주의도 요구된다. 특히 평소 심장질환이나 고혈압, 심부전을 앓는 환자는 물론 젊은 층 역시 폭염 영향에서 자유롭지 않은 만큼 각별한 건강 관리가 필요하다.

사진=게티이미지뱅크

27일 의료계 따르면 부정맥은 심장이 정상적인 리듬을 유지하지 못하고 너무 빠르거나 느리게 또는 불규칙하게 뛰는 질환이다. 노화로 인해 발생하는 경우가 많지만 최근 젊은 환자도 꾸준히 늘고 있는 것으로 나타났다. 선천적인 유전질환이나 심근경색 등 심장질환 외에도 만성 스트레스, 수면 부족, 과도한 카페인 섭취 등이 부정맥 발생 위험을 높일 수 있다.

폭염으로 인한 탈수 증상이 부정맥을 유발한다. 더운 날씨에 많은 땀을 흘리면 혈액 속 수분이 감소하면서 혈액량이 줄고 혈압이 떨어질 수 있다. 이를 보상하기 위해 심장은 더 빠르게 뛰게 되고 자율신경계의 균형도 흔들리면서 심장의 전기 신호가 불안정해진다. 이 과정에서 심방세동이나 빈맥 같은 부정맥이 발생되거나 기존 부정맥이 악화될 수 있다.

부정맥 증상도 다양하다. 가장 흔한 증상은 가슴 두근거림이나 불규칙한 맥박이며, 어지럼증과 호흡곤란, 흉통, 피로감 등으로 나타나기도 한다. 특히 갑작스러운 실신은 심장성 부정맥의 중요한 경고 신호일 수 있다. 누워 있다가 이유 없이 실신하거나 실신 직전 심한 가슴 두근거림을 느낀 경우, 또는 가족 중 젊은 나이에 돌연사한 이력이 있다면 반드시 전문적인 심장 검사를 받아야 한다.

폭염 속 부정맥을 예방하기 위해서는 갈증을 느끼기 전에 충분히 수분을 섭취해야 한다. 카페인 음료와 과도한 음주는 피하는 것이 좋다. 운동은 기온이 낮은 아침이나 저녁 시간대에 무리하지 않는 범위에서 시행하고, 실내외 급격한 온도차도 줄여야 한다. 고혈압이나 심장질환 환자는 혈압과 맥박을 규칙적으로 확인하고 약을 임의로 중단하지 말아야 한다.

최영 서울성모병원 순환기 내과 교수는 “부정맥은 단순한 두근거림으로 끝나는 경우도 있지만 일부는 심정지와 돌연사로 이어질 수 있는 위험한 질환”이라며 “특히 폭염으로 탈수와 자율신경계 변화가 심해지는 여름철에는 증상을 가볍게 넘기지 말고 반복되는 두근거림이나 실신, 흉통, 호흡곤란이 나타난다면 신속하게 전문 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.