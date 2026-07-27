포항의 새로운 랜드마크 해오름대교 전망대 오는 27일 전면 개방

관광객·시민 찾는 새로운 해양 힐링 명소 기대

송도·영일대 방향 엘리베이터·보행로 접근 편의

경북 포항시는 영일만의 푸른 바다와 하늘을 조망할 수 있는 새로운 해양 랜드마크 '해오름대교 전망대'를 오는 27일 정식 개방한다고 27일 밝혔다.

해오름대교 주탑에 조성한 전망대는 포항의 낮과 밤을 한눈에 담을 수 있는 조망 포인트다.

포항 해오름대교 전망대 전경. 포항시 제공

낮에는 푸른 영일만 바다와 도심 전경을, 야간에는 형산강 수면 위로 펼쳐지는 포스코 야경을 감상할 수 있다.

전망대는 교량 하부 기준 22~28m 높이에 위치하며, 3층 실내 공간과 4층 옥외 테라스 공간으로 구성했다.

이용객 편의를 위해 진입 동선은 두 가지 경로로 운영한다. 영일대 방면에 1층 엘리베이터나 1층 계단을 이용해 2층 보행로를 거쳐 진입한다.

송도 방면은 1층 주탑 엘리베이터를 이용해 2·3층에서 내려 전망대를 방문할 수 있다.

운영 시간은 휴무일 없이 매일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

포항 해오름대교 전망대 전경. 포항시 제공

누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 별도의 복잡한 입장 방식은 두지 않았으나, 이용객이 한꺼번에 몰리는 안전사고 예방을 위해 동시 입장 인원을 50명 내외로 제한한다.

또 운영 시간 외 심야 시간·기상 악화 때는 자동 보안 시스템을 가동해 전망대 출입을 제어해 관람객과 시민의 안전을 확보한다.

김영환 시 도로시설과장은 "지난 6월 해오름대교 준공 이후 27일 전망대를 개방하게 됐다"며 "관광객과 시민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 유지 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.