방호벽 설치했지만 또 뚫렸다… 독일 차량 돌진 참사 반복

독일에서 차량이 군중을 덮치는 사건으로 최근 10년간 약 30명이 숨졌지만 비슷한 참사가 또 발생하면서 대규모 행사 안전대책이 다시 도마 위에 올랐다.

26일(현지시간) 독일 일간 디 벨트 등에 따르면 카이 베그너 베를린 시장은 성소수자 축제인 크리스토퍼 스트리트 데이(CSD) 차량 돌진 사건과 관련해 공식 행진로와 행사장에 대한 방호대책은 정상적으로 작동했다고 밝혔다.

차량이 돌진해 부상자가 다수 발생한 독일 베를린 성소수자 행사 현장. 로이터연합뉴스

공격 차량은 경찰이 통제하던 행진로나 브란덴부르크문 폐막 행사장에는 진입하지 못했다. 그러나 공식 행사구역에서 약 400ｍ 떨어진 티어가르텐공원 보행로에서 참가자들을 덮쳤다.

사건은 전날 오후 10시께 발생했다. 용의자인 레바논계 독일인 21살 압둘 발루트가 흰색 승합차를 몰고 공원 보행로에 있차를 몰고 공원던 시민들을 덮친 뒤 흉기를 휘둘러 여성 1명이 숨지고 29명이 다쳤다. 피해자들은 행사를 마치고 귀가하거나 행사장 주변을 이동하던 시민들이었던 것으로 전해졌다. 발루트는 사건 뒤 달아났다가 26일 베를린 슈판다우의 주말농장 구역에서 경찰에 발견됐다. 그는 흉기를 들고 경찰관들에게 달려들다가 경찰의 총격을 받고 숨졌다.

독일에서 차량을 이용해 군중을 공격하는 사건은 반복돼왔다. 로이터통신에 따르면 2016년 이후 독일의 주요 차량 돌진 사건으로 숨진 사람은 이번 사건을 포함해 30명에 달한다. 2020년 트리어 보행자 구역에서 5명, 2024년 마그데부르크 성탄시장에서 6명이 숨졌다. 지난해에는 뮌헨 노동조합 집회와 만하임 도심에서 발생한 차량 돌진 사건으로 각각 2명이 사망했다. 올해 5월 라이프치히 보행자 구역에서도 2명이 숨졌다. 일부 사건은 이슬람 극단주의와 관련됐지만 다른 사건에서는 정신질환과 음주, 개인적 불만 등이 범행 배경으로 지목됐다.

독일 당국이 차량 돌진 가능성에 대비하지 않았던 것은 아니다. 2016년 12월 이슬람 극단주의자가 훔친 트럭을 베를린 성탄시장으로 몰아 시민 11명을 숨지게 한 이후 독일 주요 행사장과 보행자 구역에는 콘크리트 방호벽과 이동식 볼라드가 대거 설치됐다.

이번 CSD 행사에서도 공식 행진로와 행사장으로 이어지는 도로에 차량 진입 통제가 이뤄졌으나 이번 사건으로 공식 방호구역 밖을 오가는 참가자들의 이동 동선이 상대적으로 취약하다는 점이 드러났다.

펠릭스 노이만 콘라트아데나워재단 테러 전문가는 dpa통신에 “국가가 시민의 안전을 위해 많은 조처를 할 수 있지만 100%의 안전은 가능하지 않다”며 “폭력을 행사하려는 사람은 결국 어떤 형태로든 틈을 찾아낼 것”이라고 말했다.

독일 당국은 공격 차량이 티어가르텐공원에 진입한 정확한 경로와 기존 안전계획에 허점이 있었는지 조사할 방침이다.