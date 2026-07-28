커프웍스, 로컬 브랜딩 ‘산격 삶’으로 2026 레드닷 본상 수상

디자인 에이전시 ㈜커프웍스(KOPF WORKS)가 기획하고 디자인한 로컬 브랜딩 프로젝트 ‘산격 삶(Sangyeok Life)’이 ‘2026 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’ 브랜드 디자인 및 아이덴티티(Brand Design & Identity) 부문에서 레드닷(Red Dot, 본상)을 수상했다고 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 제품 디자인, 브랜드 및 커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 분야로 운영되는 국제 디자인 공모전이다. 커프웍스는 지역의 특성과 주민들의 이야기를 브랜드 언어로 정리하고, 이를 일관된 시각 체계와 경험으로 구현한 점을 평가받았다고 설명했다.

‘산격 삶’은 대구 북구 산격3동의 주민과 생활문화를 토대로 개발한 로컬 브랜드다. 커프웍스는 숫자 ‘3(삼)’과 ‘삶’의 언어적 유사성에서 콘셉트를 도출하고, 개인과 공동체의 이야기를 상징하는 따옴표를 핵심 조형 요소로 개발했다. 또한 서로 다른 세대와 배경을 가진 주민들을 각기 다른 색상과 일러스트로 표현해 다양한 삶이 공존하는 산격3동의 정체성을 하나의 시각 시스템 안에 담아냈다.

커프웍스는 브랜드 아이덴티티를 로고와 그래픽에 한정하지 않고, 키링, 티셔츠, 에코백 등 일상에서 경험할 수 있는 다양한 형태로 확장했다. 주민 참여 과정에서 수집한 목소리를 결과물에 반영하고, 실제 생활과 문화 활동에서 활용할 수 있도록 적용 범위를 확장한 것이 특징이다.

커프웍스는 브랜딩과 브랜드 경험 디자인(BX), 그래픽 및 편집 디자인, 공간디자인을 중심으로 공공, 문화, 산업 분야의 프로젝트를 수행하고 있다. 지역문화 브랜드와 공연 및 전시 홍보물부터 교육기관과 기업의 아이덴티티 개발, 산업 현장의 안전 서비스 디자인까지 영역을 넓혀왔다.

2025년에는 한국디자인진흥원의 ‘우수디자인전문기업 유망기업’으로 선정됐다고 회사 측은 밝혔다.

커프웍스 관계자는 “이번 수상은 프로젝트의 배경과 목적을 분석하고, 그 안의 이야기를 브랜드 언어와 시각 체계로 구현해 온 과정이 국제 디자인 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 각 프로젝트의 목적에 맞는 기획을 바탕으로 디자인 개발부터 실제 적용까지 책임 있게 수행하며, 브랜딩과 시각 디자인을 비롯한 여러 분야에서 커프웍스의 역량을 꾸준히 쌓아가겠다”고 밝혔다.