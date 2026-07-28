첨단산업 이끌 ‘한국새빛가속기’ 첫 삽

1.1조 투입… 오창에 2029년 준공

반도체·바이오 등 경쟁력 극대화

대한민국 첨단산업의 미래를 이끌어갈 국가 핵심 연구시설인 다목적 방사광가속기 ‘한국새빛가속기’(조감도)가 첫 삽을 떴다.

충북도와 청주시 등은 27일 청원구 오창읍 후기리 오창테크노폴리스 산업단지 내 사업부지에서 한국새빛가속기 착공식을 개최했다. 새빛가속기와 연구지원 시설은 54만㎡ 부지에 연면적 6만9000㎡ 규모로 조성된다. 2029년 12월 준공을 목표로 포스코이앤씨 컨소시엄이 시공한다.

한국새빛가속기는 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속해 발생시키는 강력하고 밝은 빛(방사광)을 활용해 물질의 미세한 구조와 특성을 원자 수준에서 정밀하게 분석하는 4세대 원형 방사광가속기다. 기존 장비로는 확인하기 힘든 반도체 소재 결함 분석, 신약후보 물질 구조 규명, 이차전지 내부 반응 관찰 등이 가능해져 반도체·바이오·이차전지 등 국가 전략산업의 기술 경쟁력을 극대화할 핵심 연구 기반으로 기대를 모으고 있다. 다목적 방사광가속기 구축사업은 총사업비 1조1643억원(국비 9643억원, 도비 1000억원, 시비 1000억원)이 투입되는 대형 국책사업이다.

이재명 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “세계 최고 수준의 연구 인프라로 자리 잡을 새빛가속기를 기반으로 충북 청주는 지방 주도 성장을 선도할 새로운 거점으로 우뚝 설 것”이라고 밝혔다.