2026년 여름 장마 종료…늦게 시작했지만 제때 끝났다

장마 기간, 제주 20일·남부와 중부 26일에 그쳐

기상청은 올여름 장마가 중부지방은 26일, 남부지방은 25일 끝난 것으로 잠정 판단했다고 27일 밝혔다. 제주는 19일 장마가 종료한 것으로 봤다.



제주와 남부지방에선 지난달 30일, 중부지방에선 이달 1일 장마가 시작했다.

장마가 끝나고 첫 주말을 맞은 지난 25일 오후 제주시 함덕해수욕장에 피서객이 찾아와 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

올해 장마는 예년보다 시작이 크게 늦었다.



평년(1991∼2020년 평균) 장마 시작일은 제주 6월 19일, 남부지방 6월 23일, 중부지방 6월 25일이다.



지난달 북반구 고위도에 대기 상층 공기의 동서 흐름을 막는 블로킹 현상이 발생해 우리나라로 찬 공기를 품은 기압골이 자주 들어오면서 북태평양고기압이 우리나라 쪽으로 세력을 뻗치는 것을 저지한 점이 장마를 늦춘 요인으로 꼽힌다.



엘니뇨로 열대 서태평양에서 대류 활동이 억제되면서 북태평양고기압에 열과 수증기 공급이 덜 된 점, 제7호 케말라와 제8호 히고스 등 태풍이 일본 남동쪽을 지나며 북태평양고기압을 동쪽으로 밀어낸 점도 장마가 늦은 원인이다.



늦게 시작했지만, 종료 시점은 평년과 비슷했다.



평년 장마 종료일은 제주 7월 20일, 남부지방 7월 24일, 중부지방 7월 26일로 올해 종료일과 같거나 큰 차이가 없다.



시작·종료일을 토대로 계산한 장마 기간은 제주 20일, 남부지방과 중부지방 26일로 평년 장마 기간(제주 32.4일·남부지방 31.4일·중부지방 31.5일)에 견줘 제주는 3분의 2, 나머지 지역은 5분의 4 수준이었다.



제주의 경우 전국에 기상관측망이 확충돼 각종 기상기록 기준점이 되는 1973년 이후 각각 6번째, 남부지방은 10번째, 중부지방은 12번째로 짧았다.

<연합>