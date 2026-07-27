폭염 뒤덮은 한반도…온열질환 사망자 2명 추가 발생

26일 기준 온열질환자 총 1천399명…사망자는 모두 8명

장마가 그치고 본격적인 폭염이 기승을 부리면서 온열질환에 따른 사망자가 2명 추가로 발생했다.



27일 질병관리청에 따르면 전날 하루 전국 500여곳의 응급실을 찾은 온열질환자는 모두 72명으로, 이 가운데 온열질환에 따른 것으로 추정되는 사망자는 2명이었다.

27일 서울 광화문 광장 분수대에서 한 어린이가 물놀이를 하고 있다. 이날 행정안전부는 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고 중앙재난안전대책본부를 가동한다고 밝혔다. 연합뉴스

전날 사망자는 경남 하동군의 80대 여성, 전북 김제시의 90대 여성이었다.



이로써 올여름 전체 온열질환자는 1천399명, 사망자는 8명으로 늘었다.



온열질환자는 지난해 같은 기간(2천367명)의 60% 수준이지만, 최근 더위가 심해지면서 당분간 환자가 늘어날 것으로 보인다.



온열질환자는 이달 20일(19명)까지만 해도 하루 스무명을 밑돌았지만, 이후 점차 늘어 25일에는 80명이나 나왔다.



올여름 전체 온열질환자의 77.2%는 남자(1천80명)였다.



연령별로는 60대(18.4%), 50대(17.4%), 40대(14.5%) 등의 순으로 많았다. 65세 이상은 전체의 30.2%를 차지했다.



환자 직업별로는 단순 노무 종사자(21.2%)가 유일하게 20%를 넘으며 가장 큰 비중을 차지했다.



질환별로 나누면 열탈진이 59.6%로 가장 많았고, 이어 열사병(16.6%), 열경련(12.9%) 등의 순이었다.



질환 발생 장소별 환자는 작업장(26.2%) 등 실외(81.8%)에서 압도적으로 많았다.



온열질환은 샤워를 자주 하고, 헐렁하고 밝은색의 가벼운 옷을 입는 등 생활 속 실천으로 예방할 수 있다.



물을 자주 마시고, 더운 시간대인 정오부터 오후 5시까지는 시원한 곳에 머물러야 한다. 기상 상황을 수시로 확인해 폭염 시에는 야외활동을 자제하는 게 좋다.

<연합>