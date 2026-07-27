네추럴라이즈 키즈, 여름철 어린이 건강 관리 위한 젤리스틱 3종 출시

프로폴리스, 알로에 겔, 홍삼 원료를 활용한 제품별 기능성 구성

기능성 원료와 젤리스틱 제형 적용

네추럴라이즈 키즈 어린이 건강 관리 젤리스틱 3종

웰니스 라이프스타일 기업 엔라이즈(대표 김승훈)의 어린이 전문 브랜드 ‘네추럴라이즈 키즈’는 성장기 아이들의 건강 관리를 위한 신제품 젤리스틱 3종인 그린 프로폴리스 젤리스틱, 알로에 젤리스틱, 홍삼 젤리스틱을 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 여름철 자녀의 건강 관리에 대한 소비자 수요를 반영해 기획됐다고 회사 측은 설명했다.

젤리스틱 3종은 성장기 아이들의 건강 관리에 필요한 구강 항균, 정상적인 면역 기능, 장 건강 등 제품별 기능성을 구분한 것이 특징이다. 아이의 건강 상태와 필요에 따라 제품을 선택할 수 있도록 원료와 기능성을 달리 구성했다고 회사 측은 밝혔다.

그린 프로폴리스 젤리스틱은 구강 건강 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 회사 측에 따르면 브라질산 그린 프로폴리스 추출물로 구강에서의 항균 작용에 도움을 줄 수 있으며, 아연을 함유해 정상적인 면역 기능 유지에 도움을 줄 수 있도록 구성했다. 어린이가 섭취하기 쉽도록 달콤한 꿀배맛으로 개발했다.

알로에 젤리스틱은 IASC 인증을 받은 알로에 겔을 원료로 사용했으며, 셀렌을 함께 함유한 제품이다. 회사 측은 알로에 겔이 장 건강과 면역력 증진에, 셀렌이 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다. 상큼한 청포도맛을 적용해 어린이의 섭취 편의도 고려했다.

홍삼 젤리스틱은 국내산 6년근 홍삼 농축액을 원료로 면역력 증진과 피로 개선 등 제품에 표시된 기능성을 담은 제품이다. 홍삼 특유의 쓴맛을 줄이고 딸기맛을 적용해 아이들도 섭취하기 쉽도록 했으며, 아연도 함유한 것이 특징이다.

엔라이즈 김승훈 대표는 “네추럴라이즈가 지난 13년간 키즈 꾸미를 통해 쌓아온 어린이 건강식품에 대한 노하우를 이번 젤리스틱 3종에 담았다”며 “아이의 면역은 에어컨 바람에 오랜 시간 노출되는 여름에도 세심한 관리가 필요한 만큼, 이번 신제품이 어린이들의 체계적 건강 관리에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편 회사 측은 네추럴라이즈 키즈가 소비자 만족 관련 평가에서 8년 연속 1위로 선정됐다고 밝혔다. 이번 젤리스틱 출시를 계기로 제형과 제품군을 확대할 계획이다.