[이코노 브리핑] 고팍스, 새 대표 AWS출신 김나영 선임 외

고팍스, 새 대표 AWS출신 김나영 선임

가상자산 거래소 고팍스는 신임 대표로 김나영(사진) 전 아마존웹서비스(AWS) 코리아 금융사업개발 부문 총괄을 선임했다고 27일 밝혔다. 김 신임 대표는 하버드 비즈니스 스쿨 MBA 학위를 취득한 국제재무분석사(CFA)로, 글로벌 금융기업 블룸버그 한국 대표를 역임했다.

한투證, 코인원 앱에서 주식매매 시작

한국투자증권은 가상자산 거래소 코인원 앱 연동을 통한 국내주식 거래 서비스를 시작했다고 27일 밝혔다. 이번 서비스는 코인원 모바일 앱 홈 화면의 ‘주식 투자’ 탭을 통해 실시간 인기 종목을 확인할 수 있도록 구현됐다. 원하는 종목을 클릭한 뒤 간편 인증 절차를 거치면 한투증권 WTS(웹트레이딩시스템)를 통해 주식 매매까지 간편하게 진행할 수 있다.

신한은행, 시니어 특화 정기예금 특판

신한은행은 만 50세 이상 고객을 위한 시니어 특화 예금 ‘신한 SOL 메이트 정기예금’ 5차 특별판매를 한다고 27일 밝혔다. 만 50세 이상 시니어 고객을 위한 12개월 만기 정기예금으로, 1인당 최소 50만원에서 최대 3억원까지 가입할 수 있다. 기본금리는 연 3.3%이며, 연금 실적 등에 따라 최고 연 3.5% 금리를 제공한다.