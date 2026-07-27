“기내방송 목소리로 동화책 읽어드려요”

대한항공 등 항공사 직원 20여명

오디오북 8종 제작 재능기부 동참

대한항공 등 한진그룹 소속 항공사 직원들이 동화책을 낭독해 오디오북으로 만드는 재능기부 활동에 나섰다.



대한항공은 지난 24일 서울 강서구 대한항공 본사에서 열린 목소리 재능기부 캠페인 ‘베터 투모로 스튜디오’(사진)에 대한항공·아시아나항공·진에어·에어부산·에어서울 임직원 20여명이 참여했다고 밝혔다. 지난해 대한항공과 아시아나항공이 사회공헌 활동을 진행한 데 이어 올해는 한진그룹 내 저비용항공사(LCC) 임직원까지 참여 범위가 넓어졌다.



제작 대상은 한국어 동화 6종과 영어 동화 2종이다. 항공사 특성을 고려해 어린이들이 여행과 문화를 간접적으로 경험할 수 있는 책들로 구성했다. 올해는 영어 학습에 도움이 될 수 있도록 영어 오디오북도 새롭게 포함했다.



완성된 오디오북은 독서 보조 기기에 담겨 제공된다. 대한항공은 오디오북과 같은 동화책 400권(총 50세트)을 독서 소외계층 아동에게 전달할 계획이다. 시각장애 아동, 다문화 가정 등 독서 사각지대에 놓인 어린이들이 보다 쉽게 책을 접하게 하겠다는 취지다.