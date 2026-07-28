LG전자 ‘냉각 솔루션’ 엔비디아 인증 통과

AI 데이터센터용 액체냉각 설비

고성능 GPU 발열 안정적 제어

빅테크 상대 핵심 공급망 진입

LG전자의 인공지능(AI) 데이터센터용 액체냉각 설비가 국내 최초로 엔비디아 품질 인증을 받았다. LG전자는 고성능 GPU(그래픽처리장치) 발열을 안정적으로 제어할 수 있다는 점을 인정받은 만큼 글로벌 빅테크를 상대로 AIDC(인공지능 데이터센터) 냉각 솔루션 공급을 확대할 계획이다.

서울 여의도 LG트윈타워 앞을 관계자들이 지나고 있다. 연합뉴스

LG전자는 27일 자사의 600㎾(킬로와트)급 냉각수 분배 장치(CDU)가 엔비디아의 최종 품질인증을 통과했다고 밝혔다. 최신 AIDC에 쓰이는 첨단 냉각 장치인 CDU는 기존 차가운 공기를 내보내 공간 전체를 식히는 공랭식과는 달리, AI 서버랙(AI 서버를 층층이 쌓아 올린 캐비닛 형태의 장비)의 고성능 GPU와 CPU(중앙처리장치)에 장착된 장비에 냉각수를 직접 순환시켜 열을 회수하는 ‘다이렉트 투 칩(DTC)’ 방식이다.



LG전자는 “엔비디아가 자사 서버 열을 제어하는 데 LG전자 냉각 솔루션이 효율적이면서 안정적이라고 인증한 것”이라며 “글로벌 AIDC의 핵심 공급망에 진입했다는 의미”라고 평가했다.



이번 LG전자의 CDU는 온도 제어가 0.25도 단위로 가능해 고발열 AI GPU의 열 안정성을 극대화했다. 가상 센서 기술과 누수 감지 기능이 탑재됐고 데이터센터 통합관제시스템과 연동돼, 데이터센터 장애 시에도 냉각 운전이 안정적으로 유지된다.



LG전자는 향후 대용량인 ㎿(메가와트)급 CDU에 대한 인증도 순차적으로 추진할 계획이다. 냉각수를 만드는 ‘칠러’부터 냉각수를 분배하는 CDU, 칩의 열을 직접 흡수하는 ‘콜드 플레이트’까지 아우르는 ‘칩 투 칠러’ 솔루션 포트폴리오를 내재화해 시장 선점에 나선다는 방침이다. 향후 LG CNS의 AIDC 프로젝트 등에 이번 600㎾급 CDU 공급도 추진한다.



이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 “독보적인 자체 냉각 기술과 그룹 차원의 통합 인프라 역량을 바탕으로 AI 데이터센터 분야의 토털 솔루션 사업자로서 글로벌 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.