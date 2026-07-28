[경제 단신] 현대차, 한·중앙아 정상회의 차량 지원 외

현대차, 한·중앙아 정상회의 차량 지원

현대자동차가 9월16일 한국에서 처음으로 개최되는 한·중앙아시아 정상회의 참여국 대표단에게 공식 의전 차량을 제공한다. 현대차는 27일 서울 외교부에서 제1차 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 차량 지원에 관한 업무협력약정(MOU)을 체결했다고 밝혔다.현대차는 정상회의 기간 중 제네시스 G90(사진)·G80 총 33대를 제공한다.

한국타이어, 포르쉐 911 카레라에 공급

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 포르쉐의 상징적인 스포츠카 ‘911 카레라’에 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 ‘벤투스 S1 에보 Z’(사진)를 신차용 타이어(OE)로 공급한다고 27일 밝혔다. 한국타이어는 포르쉐와 10년가량 이어온 협력을 바탕으로 수년간의 연구 개발과 검증 끝에 911 카레라 전용 신차용 타이어를 완성했다.

지역난방公, 에너지 취약층 지원 마라톤

한국지역난방공사는 9월12일 국민 기부 마라톤 ‘2026 에너지 히어로 레이스’(사진)를 서울 월드컵공원 평화광장에서 개최한다고 27일 밝혔다. 에너지 히어로 레이스는 지역난방공사가 공식 후원하고 국제구호개발 비정부조직(NGO) 굿피플이 주최하는 달리기 대회로 5㎞, 10㎞ 코스로 나뉘어 진행한다. 공사는 2023년부터 대회 누적 참가비 약 4억5000만원을 에너지 취약계층의 고효율 가전 기기 구매 등에 도움이 되도록 기부했다.