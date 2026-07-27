불통·고물가에… 다카이치 ‘날개없는 추락’?

지지율 전월 대비 12%P 급락 57%

출범 후 최저… 무당층 많이 돌아서

일본 다카이치 사나에(사진) 내각 지지율이 출범 후 최저치를 찍은 여론조사 결과가 잇따르고 있다. 여론과 동떨어진 왕실전범 개정이 직격탄이 된 가운데 고물가 대책 등 국민 삶을 좌우하는 문제에 소홀하다는 불만이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.



요미우리신문은 지난 24∼26일 전국 18세 이상 1058명을 대상으로 실시한 정례 여론조사 결과 다카이치 내각 지지율이 57%로 집계됐다고 27일 보도했다. 이는 지난달 조사 때 기록한 69%에서 12%포인트 급락한 것으로, 지난해 10월 내각 출범 이후 최저치이다.



주요 법안·정책에 대해 총리가 국민에게 충분히 설명했는지를 묻자 62%가 ‘그렇지 않다’고 답해 ‘그렇게 생각한다’ 29%를 크게 웃돌았다. 왕실전범을 다시 개정해 여성 일왕을 인정하는 것에 대해서는 ‘찬성’이 85%였고, 정부의 고물가 대책을 두고는 ‘평가하지 않는다’는 응답이 71%였다.



이번에는 여성(6월 65%→7월 51%), 40∼59세(72%→58%), 60세 이상(66%→52%)에 더해 지지 정당이 없는 무당층(54%→41%)에서 지지율 하락이 두드러졌다. 특히 무당층에서는 내각 출범 후 처음으로 비지지율(47%)이 지지율(41%)을 역전했다.



니혼게이자이신문·테레비도쿄의 24∼26일 조사에서는 다카이치 내각 지지율이 58%로, 교도통신의 25·26일 조사에서는 53.7%로 각각 집계됐다. 지난주 발표된 지지통신(49%), 마이니치신문(41%), 아사히신문(53%) 여론조사와 마찬가지로 정권 출범 후 최저치였다.



최근 4개 정권의 지지율 급락 사례를 보면, 2013년 아베 신조 2차 내각이 64%에서 55%로 떨어졌다가 다음달 바로 62%로 회복한 것 외에는 반등에 성공한 경우를 찾기 어렵다고 요미우리는 전했다.



다카이치 총리는 이날 중의원(하원) 예산위원회에서 지지율 관련 질문을 받고 “하락 원인을 일일이 내가 분석하기는 곤란하다”며 “국민 여러분의 뜻을 참고하고 있다”고 말했다. 안정적인 왕위 계승책 논의를 위한 전문가 회의를 새로 설치해야 한다는 지적에는 선을 그으며 “우선 개정된 왕실전범 시행을 위해 만전을 기하겠다”고 했다.