‘1인1표제’ 與 전대 관건은 당심… 투표 독려 총력전

권리당원 152만·대의원 1만7000명

당권주자들 투표율 제고 열 올려

의원 등 기존 조직 영향력은 줄어

宋, 혁신당에 이중당적 정리 제안

더불어민주당 8·17 전당대회 본경선이 시작되면서 후보들의 경쟁도 ‘당원 표심을 누가 더 많이 투표장으로 끌어내느냐’에 맞춰지고 있다. 대의원과 권리당원의 표값이 같아진 ‘1인 1표제’가 처음 적용되면서 국회의원과 지역위원회 등 전통적인 조직력보다 150만명이 넘는 권리당원의 실제 투표 참여가 승부를 가를 핵심 변수로 떠올랐다.



당권 주자인 김민석 후보 측 이용우 의원은 27일 페이스북에 ‘전당원 100% 투표 운동본부’ 링크를 공유하고 “하나되는 민주당을 위해 모든 당원들의 적극적인 투표가 중요하다”고 호소했다. 송영길·정청래·김 후보(기호순)도 최근 잇달아 사회관계망서비스(SNS)에 투표 참여를 독려하는 글을 올리고 있다.

(왼쪽부터) 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보. 연합뉴스

후보들이 투표율 제고에 공을 들이는 것은 이번 전대에서 당원 투표의 영향력이 이전보다 크게 커졌기 때문이다. 민주당은 본경선에서 대의원과 권리당원에게 1인당 한 표를 부여하고, 당원투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 지도부를 선출한다.



이날 확정된 선거인명부에 따르면 권리당원은 152만7261명, 대의원은 1만7667명이다. 종전에는 대의원 한 표의 가치가 권리당원보다 월등히 높았지만 이번 전대부터 표의 가치가 같아졌다. 의원과 대의원 중심의 조직 선거보다 폭넓게 흩어진 권리당원의 참여를 끌어내는 것이 중요해진 셈이다.



지난주 치러진 예비경선에서도 변화한 선거제도의 위력이 일부 확인됐다는 평가가 나온다. 권리당원 투표율은 37.42%로, 2022년 이재명 대통령이 당대표로 당선된 전당대회 본경선 투표율 37.09%와 비슷했다. 투표율 자체에는 큰 변화가 없었지만 권리당원 표의 가치가 높아지면서 적극 당원층의 영향력은 한층 커졌다.



최고위원 예비경선에서 친청(친정청래)계 후보 3명이 모두 본경선에 진출한 것도 당원 조직력의 결과라는 해석이 나온다. 최민희 최고위원 후보는 예비경선 통과 뒤 “중앙위원 표가 거의 없었다. 당원 덕분에 본선에 올랐다”고 했다. 반면 기존 당내 인맥과 의원 조직의 영향력은 상대적으로 줄었다.



본경선에 들어서면서 당원 표심을 둘러싼 후보 간 기싸움도 거칠어지고 있다. 정 후보는 26일 페이스북에 “국회의원은 160명이고 권리당원은 160만명이다”며 “당심이 의심을 이겨 달라. 오직 당심만 믿고 가겠다”고 썼다.



해당 글을 두고 민주당 의원들이 참여한 단체 대화방에서는 한 초선 의원이 “국회의원 한 명에 권리당원 만 명을 붙여 패싸움을 시키느냐. 정 후보의 말이 잘 이해가 가지 않는다”며 “모택동과 히틀러가 떠오른다”고 비판한 것으로 알려졌다. 당원 주권을 강조하는 과정에서 의원과 당원을 대립구도로 몰아가는 것 아니냐는 지적이다.



송 후보는 당원 자격 정비 문제를 꺼내 들었다. 송 후보는 신장식 조국혁신당 신임 대표의 취임을 축하하는 페이스북 글에서 “2026년 6월 기준 당비 납부 당원명부를 양당 지도부가 지정하는 최소한의 인원만 참여한 가운데 상호 대조해 이중당적자를 확인하고 정리하자”며 민주당과 조국혁신당 간 이중당적자 정리를 제안했다.



세 후보는 이날 첫 지역순회 경선이 열리는 충청권을 돌며 표심 공략에 나섰다. 내달 1일 시작되는 충청권 경선에서 누가 당원들의 투표 참여를 더 끌어내느냐에 따라 본경선 초반 판세도 윤곽을 드러낼 것으로 보인다.