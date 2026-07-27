전국 덮친 폭염 이어져…화요일도 한낮 최고 38도 안팎

밤사이 열대야도 계속…아침 22∼26도·낮 31∼38도

중부·경북 소나기에도 무더위 이어져

전국이 폭염에 휩싸였다.



27일 밤에도 열대야가 이어지고, 28일에도 한낮 기온이 높게는 38도 안팎까지 치솟겠다.

전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시 상동면 한 딸기 농가에서 27일 한 농민이 물을 마시고 있다. 연합뉴스

27일 오후 5시 현재 전국 235개 육상 기상특보 구역 중 강원과 제주 산지 등 일부를 제외하고 225곳에 폭염특보가 내려진 상태다. 특히 전남 광양, 군위를 제외한 대구, 경북 경산·청도·고령·포항·경주, 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·합천중부엔 폭염중대경보가 내려졌다.



이날 낮 대구 동구 신암동은 39.2도, 경북 경주시는 39.1도, 경남 창녕군 길곡면은 39.0도까지 기온이 올랐다.



28일에도 한낮 최고 기온은 38도 안팎까지 오르겠다.



28일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 31∼38도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 26도와 33도, 인천 25도와 32도, 대전·광주 26도와 34도, 대구 25도와 38도, 울산 26도와 36도, 부산 26도와 35도다.



기온에 습도를 반영한 체감온도는 남부지방 대부분은 35도 이상, 그 밖의 지역도 33도 이상까지 오르겠다.



28일 새벽에서 오후까지에 수도권과 강원(북부 제외), 충북중·북부, 경북중·북부에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기 강수량은 5∼40㎜(강원중·남부동해안은 5∼20㎜) 정도일 것으로 예상된다.



소나기도 더위를 식히기에는 부족하겠다.



소나기가 오면 기온이 일시적으로 낮아질 수는 있으나, 그친 뒤 습도가 높은 상태에서 곧바로 기온이 다시 올라 더 무더워질 수 있겠다.



28일 오후 경기와 강원영서, 전남, 부산, 울산, 경북의 오존 농도가 '나쁨' 수준이겠으니 주의해야 한다.

<연합>