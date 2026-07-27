노동부·현대차, 미래 모빌리티 청년 인재 1000명 양성에 맞손

청년 직업훈련에서 취업까지 연계하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업이 본격화한다.

고용노동부는 김영훈 장관이 27일 경북 경주에서 열린 현대차그룹의 K-뉴딜 아카데미 과정 ‘HINT’(HMG Incubation of New Talent) 합동 입교식에 참석했다고 밝혔다. K-뉴딜 아카데미는 정부와 기업이 함께 청년 직업훈련을 지원하는 사업이다. 대기업에 특화된 분야의 직업능력개발훈련으로 청년층의 역량 향상을 뒷받침한다. HINT는 현대차그룹의 미래 모빌리티 산업현장과 기술 경험을 바탕으로 미래 인재 성장을 지원하는 프로그램이다.

성 김(왼쪽) 현대차 사장과 김영훈 고용노동부 장관이 27일 인재개발원 경주 캠퍼스에서 열린 청년 직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT’ 1기 합동 입교식에서 기념 촬영하고 있다. 고용노동부 제공

현대차그룹은 HINT로 직무 기초 교육과 함께 임베디드 인공지능(AI)과 제조 지능화 등 미래모빌리티 산업의 핵심 직무 특화 과정, 동기부여 및 취업지원 프로그램 등을 제공한다. 대전, 대구, 광주, 부산 등 전국 7개 지역의 교육생 1000명이 2차에 걸쳐 참여한다.

이날 경주에서 열린 입교식은 HINT 1기에 참여하는 교육생들이 한자리에 모여 교육 과정의 시작을 함께하는 자리로 꾸려졌다. 교육생들은 2박3일 동안 교육을 받는다.

김 장관은 이날 구내식당에서 교육생들과 점심을 함께 먹으며 청년들이 겪는 어려움과 K-뉴딜 아카데미에 거는 기대를 청취했다. 김 장관은 “기업과 함께 청년이 큰다(KNDA: K-New Deal Academy)는 슬로건처럼 현대차그룹 아카데미를 통해 우리 청년들이 더 높이 도약하길 바란다”고 밝혔다.

성 김 현대차그룹 사장은 “자동차 산업은 전기차와 소프트웨어 중심으로 발전하고 있으며 이런 변화에 맞춰 배우고 성장하는 것이 중요하다”며 “교육생들이 이번 과정으로 미래 모빌리티 분야 전문 지식은 물론, 실제 현장에서 필요한 문제 해결 능력도 키울 수 있을 것”이라고 했다.