외국인 ‘패싸움’ 1명 사망… 말레이시아인 2명 구속영장

경찰이 충북 음성군 길거리에서 집단 몸싸움을 벌이다 1명을 살해한 혐의로 말레이시아인에 대해 구속영장을 신청했다.

음성경찰서는 27일 말레이시아 국적 40대 A씨 등 2명에 대해 구속영장을 신청했다. 살인, 공동폭행 혐의다.

경찰이 충북 음성군 길거리에서 집단 몸싸움을 벌이다 1명을 살해한 혐의로 말레이시아인에 대해 구속영장을 신청했다. 세계일보 자료사진

경찰에 따르면 A씨는 전날 오전 1시 50분쯤 음성군 대소읍의 한 길거리에서 같은 국적의 20대 B씨와 몸싸움을 벌이다 미리 준비한 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 함께 구속영장이 신청된 C씨는 A씨와 함께 B씨를 폭행한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 "몸싸움을 벌이는 과정에서 우발적으로 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

이 사건은 평소 감정이 좋지 않았던 A씨와 20대 D씨가 만나기로 한 약속에서 비롯됐다. 이 소식을 접한 B씨 등 지인 여러 명이 현장에 모여들면서 양측 간의 집단 몸싸움으로 번진 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 일행과 B씨 일행 등 총 10명이 이번 싸움에 가담한 것으로 보고 있다. 이들 중 폭력을 행사한 이들도 공동폭행 혐의로 입건해 사건 경위를 조사 중이다.