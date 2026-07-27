두산, 2분기 영업이익 2025년 동기보다 37.8% 올라

㈜두산은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 4884억원으로 지난해 같은 기간보다 37.8％ 증가했다고 27일 밝혔다. 매출은 5.0% 증가한 5조5861억원이다.

주요 계열사인 두산에너빌리티는 매출 4조7248억원, 영업이익 3143억원을 기록했다. 작년보다 각각 3.4%, 15.9% 증가한 수준이다.

서울 두산 본사 사옥 전경. 두산 제공

상반기 국내외 가스터빈과 중동 가스복합 프로젝트 계약 등으로 7조1000억원을 수주한 두산에너빌리티는 하반기에는 체코 원전 시공과 소형모듈원자로(SMR) 기자재 계약 등을 통해 연간 수주 13조3000억원을 달성하겠다는 목표다.

두산밥캣은 2분기 매출 2조4479억원, 영업이익 2917억원을 기록했다. 매출액은 판가 인상으로 작년 대비 11.2% 증가했고 영업이익은 미국 관세 환급 효과로 42.9% 늘어났다.

㈜두산 자체 사업은 전자BG(비즈니스그룹)의 호실적에 힘입어 분기 최대인 매출 7652억원과 영업이익 2120억원을 달성했다.

㈜두산 관계자는 “하반기에도 인공지능(AI) 및 반도체 시장 수요 확대가 이어질 것”이라며 “고수익 제품 중심의 사업 확대를 통해 자체 사업 부문에서만 올해 약 3조2천억원의 매출을 전망한다”고 말했다.