새만금 국가산단 1·2공구 ‘업무·주차 용지’ 분양

3필지 2만7289㎡ ‘온비드’ 경쟁입찰로

새만금 국가산업단지 내 기업 지원 시설 확충을 위한 업무 용지와 주차장 용지 분양이 올해 본격 추진된다.

새만금개발청은 새만금 국가산단 1·2공구 내 조성 토지 공급 계획을 승인하고, 업무 용지 1필지와 주차장 용지 2필지 등 총 3필지(2만7289㎡)에 대한 분양 절차를 시작한다고 27일 밝혔다.

이번 공급 대상은 1공구 일반 업무 용지 1필지(1만7262㎡)와 2공구 주차장 용지 2필지(1만27㎡)로, 새만금 국가산단에 입주하는 기업들의 비즈니스 지원과 편의성 향상을 위한 기반 시설이다.

새만금개발청은 이번 공급이 글로벌 첨단 기업들의 잇따른 투자와 입주 수요에 대응하고, 기업하기 좋은 산업환경 조성에도 도움이 될 것으로 기대한다.

토지 공급은 ‘새만금 사업 지역 토지 공급기준’에 따라 실수요자를 대상으로 한 경쟁입찰 방식으로 진행된다. 공급가격은 복수의 감정평가액을 기초금액으로 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드) 입찰을 통해 최종 낙찰가격이 결정된다.

새만금개발청은 분양 과정의 투명성과 수요자 편의를 높이기 위해 매매계약 시 유의사항 등을 분양 공고문에 명시하고, 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단 분양 안내소에서 관련 자료를 열람할 수 있도록 행정적 보완도 마쳤다.

새만금개발청 관계자는 “최근 글로벌 첨단기업들의 잇따른 입주로 새만금 국가산단에 대한 관심과 투자 수요가 높아지고 있다”며 “기업들이 안정적으로 사업을 추진하도록 지원시설을 적기에 공급하고, 분양 과정에서도 수요자 중심의 행정 서비스를 제공해 기업하기 좋은 산업단지를 조성할 것”이라고 말했다.