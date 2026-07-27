수자원공사 신임 사장에 박평록 유력

기후에너지환경부 산하 공기업인 한국수자원공사 신임 사장에 수공 출신인 박평록(사진) 전 기획부문이사가 유력한 것으로 알려졌다.
27일 취재를 종합하면 수공은 지난달 임원추천위원회(임추위)를 구성해 임기 3년의 신임 기관장 선임을 위한 공모와 서류·면접 심사를 진행한 결과 박 전 이사, 김갑식 전 경영부문이사, 안정호 케이워터기술 대표이사, 강부식 단국대 토목환경공학과 교수, 장암 성균관대 수자원전문대학원 교수 등 5명으로 사장 후보자를 압축했다.
수공 공채 출신으로 시화사업본부장, 글로벌협력본부장, 기획조정실장 등을 거친 박 전 이사는 문재인정부 시절인 2021년 기획부문이사로 임명된 뒤 윤석열정부 때인 2023년 물러나 현재 한남대 교수로 재직 중이다.
박 전 이사가 사장 후보 중 유력 후보로 꼽히는 건 수공을 나온 뒤 주요 선거 때 더불어민주당 후보 캠프에서 활동한 이력 때문이다. 당장 지난해 열린 21대 대선 때 민주당 대전시당 선거대책위원회에서 정책본부 공동본부장을 맡았고, 올해 6·3 지방선거 때도 민주당 허태정 대전시장 후보 캠프에서 일한 것으로 알려졌다.
수공 사정을 잘 아는 한 관계자는 “박 전 이사가 수공 재직 시절 국회 업무를 보면서 민주당 인사들과 연을 맺은 것으로 안다”고 전했다.
박 전 이사는 수공 기획부문이사 재직 시절인 2022년 국회 국정감사에서 과도하게 잦은 출장으로 지적을 받은 바 있다. 기조실장으로 재직하던 2020년엔 관용차 부적절 이용 사례가 확인돼 경고 처분을 받기도 했다.
수공 임추위는 박 전 이사를 포함한 사장 후보자 5인 명단을 재정경제부 공공기관운영위원회(공운위)로 넘긴 상태로 현재 심의·의결 전 인사검증 절차가 진행 중이다. 공운위는 이르면 이달 말 회의를 열어 복수 후보를 의결할 가능성도 있는 것으로 전해졌다. 공운위 의결을 거치면 후보 명단이 기후부 장관에게 통보되고 기후부 장관이 후보를 제청해 대통령이 임명한다.
기후에너지환경부 산하 공기업인 한국수자원공사 신임 사장에 수공 출신인 박평록(사진) 전 기획부문이사가 유력한 것으로 알려졌다.
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