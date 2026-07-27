제24회 울릉도 오징어축제 성료… 관광 비성수기 관광객 유치 전략 '적중'

송가인·김창열 공연부터 오징어배 승선체험까지 인기, 3일간 안전사고 없이 마무리



여름철 관광 비성수기를 겨냥해 기획된 '제24회 울릉도 오징어축제'가 관광객 유치 및 지역경제 활성화라는 두마리 토기를 잡으며 성황리에 막을 내렸다.

제24회 울릉도 오징어 축제 개막식 모습. 울릉군 제공

울릉군축제위원회가 주최·주관한 이번 축제는 지난 17~19일까지 3일간 저동항 일원에서 열렸다.

축제는 여름철 입도객이 감소하는 시기에 전국 관광객을 유치하기 위해 오징어 어획이 활발하고 조류가 비교적 안정적인 '조금' 시기에 맞춰 다양한 공연과 체험 프로그램을 집중 배치한 것이 특징이다.

축제의 흥행을 이끈 핵심은 일자별로 차별화한 공연 프로그램이었다.

트롯 가수 송가인 축하공연 모습.

개막 첫날인 17일에는 트롯 가수 송가인이 무대에 올라 대표곡을 선보이며 축제 분위기를 끌어올렸다.

둘째 날인 18일에는 대구관악합주단이 동해를 배경으로 클래식 공연을 선보였고, 이어 가수 김창열이 무대에 올라 세대를 아우르는 공연으로 관광객과 주민들의 호응을 이끌어냈다.

축제 운영 방식에도 변화가 있었다.

군수와 의장 등 내빈들의 의례적인 축사를 최소화하고 공연과 이벤트 중심으로 프로그램을 구성해 관람객 만족도를 높였다는 평가를 받았다.

체험 프로그램 역시 높은 인기를 끌었다.

천부 오징어 맨손잡기 현장.

방어맨손잡기 행사 모습.

저동항에서 진행된 '오징어배 승선체험'은 사전 예약이 조기 마감됐으며, 천부·남양 해수풀장에서 열린 '오징어 맨손잡기'와 '방어잡기' 체험에는 현장 접수를 기다리는 관광객들이 몰리며 큰 관심을 모았다.

이밖에도 황우루 가요제, 밤하늘 별자리 찾기, 향토음식 시식회, 피맥파티 등 다양한 프로그램이 이어지며 관광객들의 체류 시간을 늘리고 지역 상권에도 활기를 불어넣었다.

축제 기간에는 울릉경찰서와 해양경찰서, 해군 제118전대, 울릉119안전센터, 울릉군 공무원, 지역 사회단체 자원봉사자들이 교통과 안전관리에 나서면서 단 한 건의 안전사고 없이 행사를 마무리했다.

남한권(사진) 울릉군수는 "이번 축제는 관광 비성수기에 전국 관광객을 울릉도로 유치해 지역경제에 새활력을 불어넣겠다는 목표로 기획됐다"며 "군민과 관광객들의 성원 덕분에 기대했던 성과를 거둘 수 있었다"고 말했다.

이어 "앞으로도 울릉도 오징어축제를 대한민국을 대표하는 여름 축제로 성장시켜 울릉 관광과 지역경제 활성화를 이끄는 대표 콘텐츠로 육성하겠다"고 밝혔다.

김수한 울릉군축제위원장은 "올해 축제를 통해 얻은 경험을 바탕으로 내년에는 더욱 풍성한 공연과 체험, 먹거리 프로그램을 준비하겠다"며 "더 많은 관광객이 울릉도를 찾을 수 있도록 축제 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 강조다.