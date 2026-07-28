10살 연하 결혼한 바다 "남편은 내가 제일 귀엽다고"

가수 바다가 10살 연하 남편 얘기를 하며 자신을 제일 귀여워 해준다고 했다.

바다는 27일 코미디언 이은지 유튜브 채널에 나와 남편에 관해 얘기했다.

바다는 '외향형 바다에 대한 남편 반응은 어땠냐'라는 질문을 받고 "현재 상태를 먼저 얘기하면 지금은 다 받아들인 상태"라고 했다.

이어 "지금은 적응이 됐다. 그런데 남편이 처음 한 1년 정도는 '내가 결혼한 여자가 이 여자가 맞나' 하면서 약간 당황해 했다"고 말했다.

바다는 "신랑은 내가 제일 귀엽다고 한다. 그래서 다행이다"고 했다.

그러면서 "내가 애교를 많이 부리긴 한다. 왜냐면 이 콩깍지가 벗겨지면 안 되니까 계속 주입형 애교를 하고 있다"고 덧붙였다.

바다는 '외향적인 모습을 부담스러워 하는 사람을 만난 적도 있냐'는 물음에 "솔직히 말하면 나의 이런 면을 너무 좋아해서 쫓아다니는 남자들이 진짜 많았다"고 했다.

또 "그런데 알고 보니까 내가 생각보다 진지하고 이러니까 '이런 면도 있었구나' 하더라. 사실은 한 번도 내가 먼저 대시해 본 적이 없다"고 말했다.

1980년생인 바다는 2017년 10살 어린 남성과 결혼했다.

<뉴시스>