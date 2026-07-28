우주발사장 이용 간소화·공급망 협력…브라질과 MOU 7건 체결

李대통령 국빈방문 계기…체육인력 교류 활성화·영화 공동제작 확대

정부는 27일(현지시간) 이재명 대통령의 국빈 방문을 계기로 브라질 정부와 우주 산업 및 공급망 분야 협력 등을 포함한 양해각서(MOU) 등 7건을 체결했다고 발표했다.



우선 우주협력 양해각서를 통해 국내 기업이 브라질 발사장을 이용할 때 발사 허가 절차를 비롯한 양국 간 발사 규제를 간소화하기로 했다. 달 탐사와 우주 산업, 양국 위성 데이터 공유와 관련해서도 협력을 추진한다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 서명식 참석을 위해 함께 이동하고 있다. 연합뉴스

정부는 "국내 민간 발사체의 브라질 발사장을 이용한 발사 효율성을 제고하며 정부 주도의 우주 분야 협력을 통해 국내 기업들의 브라질 우주 시장 진출을 지원할 것"이라고 밝혔다.



앞서 한국 기업 이노스페이스가 작년 12월 국내 첫 상업 우주발사체 발사를 브라질 알칸타라 우주센터에서 실시한 바 있다.



정부는 희토류 매장량 세계 2위인 브라질과의 공급망 협력도 강화한다. 양국은 공급망 기초요소와 바이오경제, 지속가능 연료, 산업 탈탄소화, 저탄소·지속가능 소재 및 첨단 전략산업 등 7개 분야에서 협력을 촉진하기로 했다.



양국은 탈탄소 에너지 전환을 가속하기 위해 재생에너지와 전력망, 스마트그리드 등 에너지 분야에서도 정부·기업 간 긴밀히 협력하기로 했다.



교육 분야 협력각서(MOC)와 체육·영화 분야 양해각서도 체결됐다. 브라질 내 한국어 학습 수요가 높은 점을 감안해 브라질 정규학교 내 한국어교육을 증진하고, 기술·직업·고등교육 분야에서도 협력을 확대하기로 했다.



'삼바 축구' 브라질과 선수·전문가·지도자 등 인적 교류를 활성화하고, 체육 관련 정책과 경험을 공유하는 양해각서, 양국 영화의 공동제작 및 상영을 확대하는 양해각서도 각각 체결됐다.



아울러 정부는 브라질과 사이버보안 협력을 강화하는 양해각서도 맺었는데, 이를 통해 국내 보안 기업의 중남미 시장 진출을 지원하겠다는 구상이다.



이날 발표된 MOU 등 7건 중 5건은 이 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 임석한 가운데 체결됐으며, 영화·사이버안보 분야 양해각서는 별도 서명 후 이날 함께 발표됐다.

<연합>