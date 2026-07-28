고영욱, 비비 '워터밤' 저격…"벗기 경쟁 대회냐"

사진=뉴시스 제공

그룹 룰라 출신 고영욱이 ‘워터밤 서울 2026’을 언급하며 축제 퍼포먼스에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

고영욱은 27일 자신의 X(옛 트위터)에 가수 비비의 ‘워터밤 서울 2026’ 공연 관련 기사를 공유한 뒤 “지방 살아서 잘 모르겠지만 워터밤인지 뭔지 가수들 나와서 서로 누가 더 많이 벗나 경쟁하는 대회냐”고 말했다.

이어 “물이 부족한 아프리카를 생각하니 내가 다 미안해진다”고 덧붙이며 축제의 연출 방식에 대한 비판적인 견해를 드러냈다.

앞서 비비는 지난 25일 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에서 과감한 퍼포먼스를 선보여 화제를 모았다. 공연 이후 온라인에서는 “과하다”, “성상품화”라는 지적과 함께 “축제 콘셉트에 맞는 무대 연출”이라는 옹호 의견이 맞서는 등 다양한 반응이 이어졌다. 비비는 최근 신곡 ‘BUMPA’를 발매하고 음악과 연기, 예능 등 다양한 분야에서 활동 중이다.

고영욱의 게시물이 공개된 뒤에도 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 축제의 과도한 노출 경쟁을 풍자한 발언이라는 반응을 보였지만, 다른 누리꾼들은 고영욱의 과거를 언급하며 비판적인 의견을 내놓기도 했다. 특히 아프리카의 물 부족 문제를 언급한 표현이 적절하지 않았다는 지적도 이어졌다.

한편 1976년생인 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔했다. 이후 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소됐으며, 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월이 확정됐다. 형기를 마친 그는 2015년 7월 출소했으며 현재는 SNS를 통해 자신의 근황과 의견을 전하고 있다.