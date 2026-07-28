신천지 “민주당 가입 독려” 진술 있었다… 왜 확인 안 했나 [수민이가 궁금해요]

탈퇴 신도 “2022년 與 당원 가입 독려”

합수본, 진술 확보 불구 국힘 수사만 진행

최근 밝힌 민주당 수사 건은 별도 경선 사건

형평성 논란…일각 ‘與 봐주기 수사’ 지적 나와

검·경 합동수사본부(합수본)가 정교유착 비리를 수사하는 과정에서 신천지 간부가 신도들에게 더불어민주당 가입까지 독려했다는 진술을 4개월 전에 확보한 것으로 파악됐다.

28일 법조계에 따르면 합수본은 지난 3월쯤 신천지 탈퇴 신도를 조사하는 과정에서 2022년 지방선거를 앞두고 시몬지파 청년회장이 “나는 국민의힘과 민주당에 다가입 돼 있다. 정치인들에게 우리 힘을 보여줘야 한다”며 당원 가입을 독려했다는 취지의 진술을 확보했다. 시몬지파는 경기 고양시를 중심으로 서울 서북부와 경기 북부를 담당한다.

검·경 합동수사본부(합수본)가 정교유착 비리를 수사하는 과정에서 신천지 간부가 신도들에게 더불어민주당 가입까지 독려했다는 진술을 4개월 전에 확보한 것으로 파악됐다. 연합뉴스

그러나 합수본은 이런 진술을 확보하고도 민주당 관련 수사는 진행하지 않은 것으로 전해졌다.

실제 해당 지파에서 가입 독려에 따라 민주당 당원으로 가입한 신도가 있었는지, 다른 지역에서도 이와 비슷한 사례가 있었는지 등을 파악하지 않았다.

당시 합수본 수사 초점은 국민의힘 당원 가입 의혹에 맞춰져 있었다. 시몬지파가 주로 활동한 고양시의 경우 시장이 국민의힘 소속이었던 데다가 당원 가입 의혹 자체가 국민의힘을 대상으로 제기됐기 때문이다.

합수본은 이와 관련해 지난 2∼3월 국민의힘 당사와 당원 명부 위탁관리 업체 등을 압수수색하고 당원 명부와 신천지 신도 명단을 비교 분석했다.

이후 신도들에게 국민의힘 당원 가입을 강제했다며 이만희 총회장과 시몬지파 전 총무 등을 정당법 위반 및 업무방해 등 혐의로 구속 기소했다.

합수본은 최근 정치권에서 신천지와 민주당의 유착 의혹이 제기되자 민주당 당원 가입 의혹 사건도 입건해 수사 중이라고 밝혔다.

다만 이는 올해 6·3 지방선거를 앞두고 지난해 경선 과정에서 발생한 사건이라 합수본이 앞서 확보한 2022년 지방선거 관련 신천지 탈퇴 신도의 진술과는 직접 관련성이 없는 것으로 파악됐다.

이 때문에 일각에서는 합수본이 민주당 당원 가입과 관련한 진술을 확보하고도 구체적인 내용을 확인하지 않은 것은 여당 봐주기가 아니냔 지적도 나온다.

합수본이 수사 중이라고 밝힌 민주당 당원 가입 의혹 역시 앞서 기소한 국민의힘 당원 가입 의혹과 비교하면 규모와 대상, 구조 등에서 차이가 있다.

영장실질심사 출석하는 이만희 신천지 총회장. 연합뉴스

국민의힘 당원 가입의 경우 합수본은 신천지가 ‘정점’인 이만희 총회장 지시에 따라 조직적으로 신도들에게 당원 가입을 강제했다고 보고 ‘정당법 위반’ 혐의를 적용했다.

반면 민주당 당원 가입 의혹은 지역 선거캠프 측의 요청으로 신천지 신도들이 경선을 지원하기 위해 당원으로 가입했다는 내용이다.

합수본은 이를 경선운동 규정 위반이라고 보고 ‘공직선거법 위반’ 혐의를 적용해 수사 중이다.

내달 17일 민주당 전당대회가 열리기 전에 수사 결과가 나올 가능성도 있다.