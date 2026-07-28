이정진, 40억 자산 공개 후 후폭풍 “돈 빌려달라는 DM 엄청 와”

tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 화면 캡처

배우 이정진이 자산을 공개한 뒤 돈을 빌려달라는 메시지를 자주 받는다고 밝혔다.

이정진은 27일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 재산 공개 이후 달라진 일상을 솔직하게 밝혔다.

이날 박세리는 “방송에서 재산을 공개하게 된 계기가 뭐였냐”고 물었다. 이에 이정진은 “제 재산이 대단한 건 아니지만 ‘신랑수업’에서 결혼정보회사를 방문했을 때 솔직하게 이야기하자는 생각으로 공개했다”고 말했다.

앞서 이정진은 ‘신랑수업’에서 연간 수익이 약 5억 원이며, 전세금 20억 원, 현금 2~3억 원, 주식 5억 원을 보유하고 있다고 밝혔다. 또 약 15억 원을 비상장 회사에 투자했다고 공개해 화제를 모았다.

이에 이영자가 “돈 빌려달라는 사람이 많지 않았냐”고 묻자 이정진은 “DM이 엄청 많이 온다”며 웃었다.

이어 “‘딸이 아파요’, ‘아들이 아파요’라며 돈을 부탁하는 메시지도 많이 받았다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

비상장 투자에 대한 근황도 전했다. 이영자가 “상장을 해야 돈이 되는 것 아니냐”고 묻자 이정진은 “작년에 상장을 했다”며 “비상장 회사 여러 곳에 분산 투자했는데 그중 한 곳이 상장에 성공했다”고 설명했다.

이어 “방송 당시 공개했던 회사 한 곳만 투자한 것이 아니라 여러 곳에 나눠 투자했다”고 덧붙였다.

수익 규모를 묻는 질문에는 다소 쑥스러운 표정을 지으며 “그냥 아주 잘 됐다”고 말해 투자 성공을 짐작하게 했다.

한편 이정진은 연애 근황도 공개했다. 그는 마지막 연애에 대해 “1년 반 정도 됐다”며 “한 번 연애를 시작하면 오래 만나는 편”이라고 밝혔다.