정점식, '멱살 논란' 권영진에 "개인적으론 선처 바라는 입장"

"張도 특검법 '잘됐다' 해…전대 룰, 당원 7·여조 3으로 복귀 협의"

국민의힘 정점식 원내대표는 28일 상임위 배정 문제를 놓고 자신에게 항의하는 과정에서 '멱살잡이 논란'을 일으킨 권영진 의원에 대한 징계 문제에 대해 "개인적으로는 선처를 바라는 입장"이라고 밝혔다.



정 원내대표는 이날 SBS 라디오 김태현의 정치쇼에 출연, 권 의원에 대한 중앙윤리위 징계 절차가 개시된 것과 관련, "권 의원이 공식적으로 제 방을 방문해 사과 의사를 표시하고 저는 받아들였기 때문에 제 개인적인 문제는 다 해결이 됐다"며 이같이 말했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 28일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 "원내 구성원 중 한 분인데 어떻게 제가 이 사람을 제명해야 한다는 얘기를 할 수 있겠느냐"며 "저로서는 사과를 받아들이기 때문에 개인적인 입장은 선처했으면 좋겠다는 생각"이라고 말했다.



그러면서 "윤리위가 징계를 개시한 이후에는 제가 그 부분에 대해 평가하기 어렵지만 피해자 입장에서 의견을 물어온다면 충분히 의견을 개진할 생각이 있다"고 덧붙였다.



정 원내대표는 유튜버 고성국 씨가 선관위 특검법 합의를 두고 '장동혁 대표 제거를 위한 패륜적 야합'이라고 주장한 데 대한 입장을 묻는 질문에는 "명백한 허위"라며 "합의문이 작성되고 나서 의원총회 전에 장 대표가 직접 제 방에서 합의문을 읽고 '잘됐다'고 말하고 나갔다"고 답했다.



이어 "부족하지만 야당이 추천하는 인사가 특별검사 후보로 대통령에게 추천되는, 객관성과 공정성을 담보할 수 있는 장치를 마련했다고 판단하고 합의했다"며 "장 대표가 동의한 부분이기 때문에 제거하기 위한 야합이라는 논리 구조는 성립하지 않는다"고 강조했다.



정 원내대표는 또 국회 투표용지 부족 사태 국정조사에 대해서는 "기간을 연장하자고 민주당에 요청해 놓은 상태"라며 "민주당도 일정 부분 그 가능성에 대해 검토하고 있고, 가장 바람직한 것은 국정조사특위 위원들, 선관위, 특검이 함께하는 투표함 압수와 재검표"라고 덧붙였다.



이밖에 장동혁 대표 거취 문제와 맞물린 전당대회 룰과 관련해서는 "공직 후보자 선출을 위한 경선에는 (당원투표와 일반 국민 여론조사의) 5 대 5 규정을 적용하고 있다"며 "다만 정당 지도부 구성 절차는 조금 상이해야 하는 구조라고 생각한다. 현재의 8 대 2 구조를 이전의 7 대 3으로 복귀하는 문제는 의원들과 당원들의 생각을 모아서 검토할 부분"이라고 말했다.

<연합>