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‘44→38표 차’ 통영시장 재검표, 이변 없었다…강석주 당선 유지

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창원=글·사진 강승우 기자 ksw@segye.com
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6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈렸던 경남 통영시장 선거의 재검표 결과 표 차가 38표로 줄어들었으나 결과는 변동이 없었다.

 

경남도선거관리위원회는 도선관위 대회의실에서 통영시장 선거 투표지 6만9693표를 재확인한 결과 강석주 더불어민주당 시장이 3만3626표, 천영기 국민의힘 전 시장이 3만3588표를 각각 득표했다고 28일 밝혔다.

경남도선거관리위원회 대회의실에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 통영시장 선거 재검표를 진행하고 있다.
경남도선거관리위원회 대회의실에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 통영시장 선거 재검표를 진행하고 있다.

개표 당시 44표였던 두 후보 간 격차는 이번 재검표를 통해 38표로, 6표 줄어들었다.

 

기존 무효표 1030표 중 6표가 천 전 시장의 유효표로 추가 인정되면서 천 전 시장의 득표수가 늘어났다.

 

하지만 당선 결과 자체를 뒤집기에는 부족해 강 시장의 당선이 최종 재확인됐다.

 

이번 재검표는 “투표지 분류기 시스템 자체에 오류가 있다”며 천 전 시장 측이 제기한 당선 무효 선거 소청에 따라 진행됐다.

 

재검표는 개표 사무원 36명이 참여해 전량을 손으로 일일이 확인하는 수개표 방식으로 이뤄졌다.

 

재검표 과정에서 천 전 시장 측의 투표지 보관 상자 봉인 상태 문제 제기와 개표 중 이의제기가 이어지면서 절차가 지연돼 재검표 작업은 이날 새벽에야 마무리됐다.

 

이번 재검표 비용 1922만3000원은 소청을 제기한 천 전 시장이 전액 부담한다.

 

경남도선관위는 이번 재검표 결과를 토대로 다음달 18일까지 천 전 시장이 제기한 선거 소청의 인용 여부를 결정할 예정이다.

강승우 기자

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