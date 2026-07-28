‘44→38표 차’ 통영시장 재검표, 이변 없었다…강석주 당선 유지

6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈렸던 경남 통영시장 선거의 재검표 결과 표 차가 38표로 줄어들었으나 결과는 변동이 없었다.

경남도선거관리위원회는 도선관위 대회의실에서 통영시장 선거 투표지 6만9693표를 재확인한 결과 강석주 더불어민주당 시장이 3만3626표, 천영기 국민의힘 전 시장이 3만3588표를 각각 득표했다고 28일 밝혔다.

경남도선거관리위원회 대회의실에서 6·3 지방선거에서 44표 차로 당락이 갈린 통영시장 선거 재검표를 진행하고 있다.

개표 당시 44표였던 두 후보 간 격차는 이번 재검표를 통해 38표로, 6표 줄어들었다.

기존 무효표 1030표 중 6표가 천 전 시장의 유효표로 추가 인정되면서 천 전 시장의 득표수가 늘어났다.

하지만 당선 결과 자체를 뒤집기에는 부족해 강 시장의 당선이 최종 재확인됐다.

이번 재검표는 “투표지 분류기 시스템 자체에 오류가 있다”며 천 전 시장 측이 제기한 당선 무효 선거 소청에 따라 진행됐다.

재검표는 개표 사무원 36명이 참여해 전량을 손으로 일일이 확인하는 수개표 방식으로 이뤄졌다.

재검표 과정에서 천 전 시장 측의 투표지 보관 상자 봉인 상태 문제 제기와 개표 중 이의제기가 이어지면서 절차가 지연돼 재검표 작업은 이날 새벽에야 마무리됐다.

이번 재검표 비용 1922만3000원은 소청을 제기한 천 전 시장이 전액 부담한다.

경남도선관위는 이번 재검표 결과를 토대로 다음달 18일까지 천 전 시장이 제기한 선거 소청의 인용 여부를 결정할 예정이다.