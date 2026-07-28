아시아 6개국 여자 컬링팀 의성 집결…‘2026 ELITE 8’ 30일 개막

사진=대한컬링연맹 제공

대한컬링연맹(회장 한상호)이 주최하고 주관하는 ‘2026 ELITE 8 국제컬링대회’가 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 경북 의성군 의성컬링센터에서 열린다.

이번 대회에는 대한민국을 비롯해 중국, 대만, 홍콩, 일본, 튀르키예 등 아시아 6개국 12개 팀이 참가한다. 국내에서는 서울시청, 의성군청, 전북도청, 춘천시청, 경일대학교, 관동연합이 출전해 해외 팀들과 경쟁을 펼칠 예정이다.

대한컬링연맹에 따르면 2024년 처음 개최된 ‘ELITE 8’은 국내 컬링 선수들의 국제 경쟁력과 세계 랭킹 향상을 지원하기 위해 매년 개최되고 있다. 해외 팀이 참가하는 월드 컬링 투어 대회로 진행된다.

대회는 아시아 국가 간 컬링 교류를 확대하고, 국내 선수들이 해외 팀과의 경기를 통해 월드 팀 랭킹(World Team Ranking) 포인트와 국제 대회 경험을 쌓을 수 있도록 마련됐다.

사진=대한컬링연맹 제공

의성군 관계자는 “이번 대회가 세계 정상급 선수들이 참여하는 국제대회인 만큼, 컬링의 중심 도시 의성을 국내외에 알리는 계기가 될 것으로 생각한다”며 “앞으로도 국제대회 유치와 우수한 훈련 환경 조성을 통해 지역 스포츠 관광을 활성화하고, 컬링 저변 확대와 전문 체육 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한상호 대한컬링연맹 회장은 “아시아 여자 컬링 강팀들이 의성에서 다시 경기를 펼치게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “이번 대회가 선수들에게는 국제 경쟁력을 높이는 무대가 되고, 컬링 팬들에게는 높은 수준의 경기를 직접 만날 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

대회는 대한체육회의 ‘2026년 종목별 국제대회 개최지원 사업’을 통해 열리며, 문화체육관광부와 대한체육회, 국민체육진흥공단, 의성군이 후원한다.

대한컬링연맹에 따르면 대회 기간 의성컬링센터에서 경기를 무료로 관람할 수 있다. 모든 경기는 온라인으로 생중계되며, 준결승과 결승전은 MBC스포츠플러스를 통해 방송될 예정이다.