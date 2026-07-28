고준희 "작년 마지막 연애…결혼 빼고 다 해줬다"

SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 화면 캡처

배우 고준희가 솔직한 연애 경험과 자신만의 연애 스타일을 공개했다.

고준희는 지난 27일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 출연해 연애와 관련된 다양한 이야기를 털어놨다. 이날 방송에는 고준희를 비롯해 강남, 김민수 등이 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 선보였다.

이날 고준희는 ‘마지막 키스는 언제 했냐’는 질문을 받았다. MC 탁재훈이 “나는 촬영 전에 차 안에서 했다”고 너스레를 떨자, 고준희는 “어제 했다”고 답해 모두를 놀라게 했다.

하지만 고준희는 이내 “장난이다”라고 밝혔고, 이어 “작년에 마지막 연애를 했다”고 실제 연애 시기를 공개했다.

출연진들은 “탁재훈 이야기는 편집되고 고준희 이야기만 나갈 것 같다. 기사 많이 나오겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

고준희는 자신의 연애 스타일에 대해 “나는 사랑을 주는 편이다. 선물도 주고 마음도 준다. 거의 다 해준 것 같다. 결혼 말고 다 해준 것 같다”고 말했다.

이어 “정 주고 마음 주고 헤어지면 마음 아프지 않냐”는 질문에는 “나는 다 줬으니까 오히려 후련한 것 같다. 뒤도 안 돌아보는 편”이라고 답하며 쿨한 연애관을 드러냈다.

또한 고준희는 어머니와 특별한 관계를 유지하고 있다고 전했다. 그는 “엄마한테 연애 이야기를 다 한다. 같이 살고 있는데 가장 친한 베스트 프렌드 같다”며 “연애할 때 밖에서 데이트하기 어려워서 집에서 데이트를 하기도 한다”고 말했다.

특히 남사친과 관련된 일화도 공개해 관심을 모았다. 고준희는 “한번은 남사친이 영화를 보자고 해서 엄마와 셋이 영화를 봤다. 사귀는 사이는 아니었다”며 “약간 밀어내려고 엄마와 같이 나간 것도 있다”고 털어놨다.

그러면서 “지금 생각해 보면 조금 아깝다. 그 친구는 결혼했는데 당시에는 그 사람의 매력을 몰랐다”고 덧붙여 웃음을 안겼다.

한편 고준희는 솔직한 입담과 꾸밈없는 매력으로 예능과 작품 활동을 오가며 대중과 만나고 있다.