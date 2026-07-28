여야, 법사소위서 안건 순서 변경에 충돌…국힘 퇴장

與, 형소법 개정안 먼저 심사…국힘 "일방적인 변경" 반발

여야는 28일 오전 국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 따른 특검법과 보완수사권 폐지를 위한 형사소송법 개정안 심사 순서를 두고 충돌했다.



당초 소위는 이날 형소법 개정안 심사에 앞서 여야가 각각 발의한 선관위 특검법을 먼저 심사하기로 했다.

국회 법제사법위원회 법안심사 제1소위원회에서 위원장인 더불어민주당 김승원 의원이 28일 국회에서 열린 소위에서 안건 순서 변경에 대한 국민의힘 위원들의 항의에 대해 반론하고 있다. 연합뉴스

하지만 더불어민주당 소속 김승원 소위원장은 특검법을 둘러싼 여야 원내지도부 간 협상이 진행 중인 점을 고려해 안건 순서를 바꿔 형소법 개정안을 먼저 심사하기로 했다.



이에 국민의힘은 '협의없는 순서 변경'이라고 반발하며 퇴장했다.



야당 간사인 국민의힘 박형수 의원은 취재진과 만나 "형소법 개정안은 양당 간 의견 차이가 굉장히 커 파행 가능성도 있어 특검법을 먼저 논의하자고 했다"며 "그런데 순서를 민주당이 일방적으로 바꾸는 것은 형소법을 강행 처리하겠다는 의지를 보여준 것"이라고 비판했다.



이어 "오후에도 회의가 속개될 테지만 특검법을 먼저 심사하겠다는 것이 전제돼야 우리가 참석할 수 있다는 입장을 전했다"며 "여야 지도부 간 특검법 협상 진행 상황을 보며 유연하게 대처할 생각"이라고 말했다.



아울러 형소법 개정안의 경우 안건조정위원회 회부를 검토 중이라고 덧붙였다.



이후 소위는 국민의힘이 불참한 가운데 민주당과 조국혁신당 의원들 주도로 형소법 개정안 심사를 이어가다 정회했다.

<연합>